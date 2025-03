Dia Internacional da Mulher: Rádio MPPE promove debate sobre violência de gênero neste sábado (8)

A- A+

Neste sábado (8), Dia Internacional da Mulher, a Rádio MPPE, do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), veiculará, a partir das 8h, um programa especial de entrevistas. Duas Promotoras de Justiça e uma ativista debaterão sobre os estereótipos de gênero e como eles influenciam nas situações de violência enfrentadas pelas mulheres.

O objetivo é aproveitar a celebração do Dia Internacional da Mulher para refletir e estimular ações que assegurem a igualdade de gênero e o direito das mulheres avançarem na ocupação de espaços que almejam na sociedade.

Dia Internacional da Mulher

Entre as convidadas do programa estão as promotoras de justiça Maísa Oliveira, coordenadora do Núcleo de Apoio a Mulher do MPPE, e Ana Clezia Nunes, coordenadora do Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência do MPPE, além da jornalista e coordenadora do Coletivo Sargento Perifa, Marthiene Oliveira.

O debate, mediado por Joyce Santos, da Rádio MPPE, ficará acessível durante todo o dia. Basta entrar no site e clicar na chamada.



