A- A+

Pátio de São Pedro Dia Internacional das Prostitutas é celebrado com feira gratuita de saúde e beleza no Recife A ação, que acontece nesta sexta (2), também vai disponibilizar emissão de documentos e orientação jurídica

O Dia Internacional das Prostitutas é celebrado nesta sexta-feira (2), com o objetivo de chamar atenção para a discriminação da profissão, que não é regularizada no Brasil.



Para lembrar a data, uma feira com serviços gratuitos de saúde, beleza e emissão de documentos, aberta para a população em geral, será realizada nesta sexta, a partir das 14h, no Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, no centro do Recife.



A ação, promovida pela Associação Pernambucana das Profissionais do Sexo (APPS), vai disponibilizar emissão de RG, registro de nascimento, casamento e óbito, além de orientação jurídica e de assistência social, e atualização de cartão de vacinas.



Também haverá entrega de preservativos, géis lubrificantes, orientações sobre tuberculose, oferta de Profilaxia Pré-Exposição e divulgação da plataforma de denúncias contra crimes de LGBTFobia disponível no Recife.

De acordo com a organização do evento, a programação conta, ainda, com uma oficina de turbante e um recital de poesias, que será realizado no local, às 18h.

“Esse dia é muito importante para dar visibilidade ao movimento de prostitutas para o reconhecimento, porque apesar da gente ter a profissão mais antiga do mundo, ela ainda não é regulamentada. A ação quer mostrar a questão da luta por direitos, pois trabalho sexual é trabalho”, afirmou a coordenadora da APPS, Vânia Rezende.

Dia Internacional da Prostituta

Segundo a APPS, a data lembra a discriminação e exploração das prostitutas, além de suas condições precárias de vida e de trabalho.



O dia ficou marcado após o ato de 2 de junho de 1975, quando mais de 150 prostitutas ocuparam a Igreja Saint-Nizier, em Lyon, na França, para chamar atenção sobre a situação vulnerável em que viviam.

Veja também

RIO DE JANEIRO Caso Jeff Machado: polícia acredita que autor do crime estrangulou ator durante ato sexual