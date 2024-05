A- A+

'ABRAÇOS GRÁTIS' Dia Internacional do Abraço: conheça a história triste por trás da data Foi em Sydney, ao lado de um shopping, que Juan Mann decidiu criar uma campanha de "abraços grátis", para acabar com o individualismo do mundo

O Dia Internacional do Abraço, comemorado nesta quarta-feira (22), apesar de celebrar essa ação que significa um gesto de carinho e amor, tem origem em uma história triste. A data surgiu a partir da iniciativa de um homem australiano, que, em 2004, passava pela pior fase da vida e decidiu fazer a diferença.

Segundo o jornal britânico The Guardian, em maio daquele ano, após a interrupção do noivado Juan Mann adentrou em um período de profunda tristeza, que piorou após o divórcio dos pais, que aconteceu logo em seguida.

Nesse momento de tristeza, o australiano identificou algo que considerou como um problema da sociedade contemporânea: a necessidade do contato humano estava sendo deixada de lado e substituída pelo distanciamento, causado pela tecnologia.

Assim, Juan, que vivia em Londres, no Reino Unido, resolveu mudar a rotina que levava e voltar para Sydney, na Austrália, onde havia nascido. Foi em Sydney, ao lado de um shopping, em um dos pontos mais movimentados da capital, que Juan decidiu criar uma campanha de 'Abraços grátis' ('Free Hugs', no original), para acabar com o individualismo do mundo.

'Abraços Grátis'

O australiano escreveu as palavras em um papelão e ficou parado, esperando. Apesar da desconfiança inicial com relação à ação, em apenas 15 minutos, uma senhora foi até ele e lhe deu um abraço. Depois disso, outras pessoas se sentiram à vontade para realizar o mesmo gesto.

A ação viralizou, e Mann ficou mundialmente conhecido. Com a repercussão da história, as autoridades australianas proibiram a ação de abraços grátis, com a justificativa de que geraria tumultos nas regiões onde ele estivesse.

Mesmo assim, a campanha de abraços grátis se espalhou pelo mundo inteiro e virou uma tendência até o fim dos anos 2010. A partir disso, em 2009, a data foi oficializada como o Dia do Abraço, mas é comemorada em dias diferentes do mês ao redor do mundo.

No mesmo período, Mann recebeu uma proposta da banda australiana Sick Puppies para gravar o clipe de uma música. No entanto, após a publicação do material, Juan sumiu e passou um tempo recluso. Ainda segundo a entrevista concedida em 2010 para o The Guardian, ele alegou que ficou mal por não ter recebido nada pelo vídeo, que teve milhões de visualizações.

"Eu acreditei que Shimon (vocalista da banda), como meu amigo, garantiria que ambos fôssemos compensados pelo vídeo e pelos produtos de 'Abraços Grátis' que a banda vende", afirmou o australiano, na época.

Confira o videoclipe da música sobre a campanha:

