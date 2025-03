A- A+

recife Dia Internacional do Graffiti: mutirão leva ações educativas e shows para Zona Oeste do Recife Nessa edição, o evento ainda celebra o legado da grafiteira Tati Naara, que já tem 14 anos de carreira

Em celebração ao Dia Internacional do Grafitti, o mutirão "Circuito das Cores" vai tomar conta da Escola Municipal de Santa Luzia, no bairro de Areais, Zona Oeste do Recife, desta quinta (27) ao sábado (29).

O evento, voltado para jovens de 13 a 18 anos, promete contar com ações socioeducativas e shows gratuitos para o público. Além disso, está programado um mutirão para o dia 30 de março, das 9h às 21h, na rua Antônio Carneiros, no bairro do Jiquiá, também na Zona Oeste da Cidade.



Oficinas

Para aguçar a criatividade dos adolescentes do território, as oficinas de graffiti na Escola Municipal Santa Luzia serão ministradas pelo artista visual Lemos. A atividade vai desta quinta-feira (27) até o sábado (29), das 9h às 13h.

O ciclo formativo tem como objetivo dialogar com os estudantes sobre temas que atravessam as suas vivências - como racismo, classe social, valorização da vida - e combater o bullying dentro do espaço escolar. Como resultado final, os adolescentes irão produzir desenhos com as reflexões trazidas nos três encontros.

Serão 15 vagas para os estudantes da própria escola contemplada com o ciclo formativo de graffiti. Não haverá inscrições externas. Esta atividade conta com a parceria do Programa Colorindo Recife, com o apoio da Secretaria de Inovação Urbana, do gabinete de Inovação Urbana.

No Dia Internacional do Graffiti, mutirão leva ações educativas e shows para Zona Oeste do Recife | Foto: @olhardemedus4/Divulgação

Mutirão

Nesta edição, o evento celebra o legado da grafiteira Tati Naara, que já tem 14 anos de carreira e abriu espaço para sua criatividade fluir e transformar sua existência - feminina, periférica e com deficiência monocular - em uma marca afetuosa, provocativa e inspiradora na cena do hip hop.

“Queremos impactar a comunidade de forma direta e deixar para eles além de um dia de atividades. Vamos chegar naquele local, que está esquecido, e fazer com que as pessoas tenham outros olhos para aquela rua, para aquele espaço e também incentivar o envolvimento dessa comunidade com o evento”, declaoru a grafiteira, que recebeu o Prêmio Estadual e Nacional de Hip Hop, 2024.

“O local escolhido foi exatamente por ser um espaço abandonado, sem infraestrutura, sem iluminação. Por isso, o nosso objetivo é trazer um cuidado mesmo, é revitalizar aquele espaço, que é a entrada, o cartão postal da nossa comunidade. Trazendo essas cores, essa alegria para esse espaço, acredito que teremos um olhar mais positivo para aquele local”, completou.

A artista visual e arte-educadora Mila Barros, que está à frente da coordenação de produção do evento, exaltou a importância da programação para a cena local. “Acredito que esse movimento é importantíssimo, é crucial para a cena. Porque reconhece também corpos femininos que sempre estiveram na produção de grandes festivais e sofreram inúmeras invisibilidades. Naara já é uma referência e impulsiona outras mulheres”, pontuou.

Programação

O Circuito das Cores abrangerá uma programação ampla, que contará com ação social e educativa, como corte de cabelo e tranças. Haverá ainda uma roda diálogo, batalhas de rimas, escrita urbana e breaking, além de programação infantil.

“Nós não só vamos revitalizar o espaço, como também trazer um dia de lazer para a comunidade. Um dia de espaço infantil para que as crianças brinquem, lanchem, tudo de uma forma gratuita. Quero que se confraternizem e conheçam o movimento hip-hop, que me ajudou a enfrentar o preconceito e o bullying por conta da deficiência visual”, concluiu Naara.

O 1º Mutirão Circuito das Cores terá uma culminância com apresentações artísticas também gratuitas. O público vai curtir apresentações de DJ Renna, DJ Big e DJ Charles. Também terá o swing envolvente do Baile Charme REC e o grupo Família Malanarquista.

