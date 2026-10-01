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SAÚDE Dia Internacional do Idoso: entenda porque o antigo conceito de idade envelheceu mal Mais ativos, independentes e conectados à vida social, os idosos de hoje desafiam estereótipos e mostram que o conceito cronológico não demarca mais uma sentença

A evolução das tecnologias médicas, bem como o avanço no controle de doenças crônicas, maior preocupação com a prevenção, busca por atividades físicas, estímulos cognitivos e participação social transformaram o perfil de quem está chegando à terceira idade no século XXI. Mais ativos, independentes e conectados à vida social, os idosos de hoje desafiam estereótipos e mostram que o conceito cronológico não demarca mais uma sentença.

Segundo especialistas, a própria geriatria já não olha apenas para o tempo de vida indicado no documento. Isso porque duas pessoas com a mesma idade podem apresentar condições físicas e cognitivas completamente diferentes.

Idade

A geriatra Andréa Figuerêdo, do Hospital Jayme da Fonte, indica que a capacidade funcional se tornou mais relevante e passou a ocupar um lugar central na avaliação do envelhecimento.

“Temos idosos de 80 anos com capacidade funcional melhor que outros de sua idade e vice-versa”, explica. Entre os principais indicadores observados estão a força muscular e a força de preensão palmar, além da capacidade de manter a independência.

Para Andréa, um dos maiores equívocos e preconceitos sociais é considerar que determinadas perdas são inevitáveis simplesmente por conta do envelhecimento.

“O maior mito é achar que ‘tudo é normal da idade’. Esquecimento, incontinência urinária, perda de capacidade decisória e dependência. Esse conceito de que a velhice justifica tudo é profundamente equivocado”, disse a médica.

A especialista explica que envelhecer, portanto, não significa automaticamente abrir mão da autonomia. A manutenção da independência física e cognitiva depende de estímulos podem ser construídos ao longo da vida e, segundo a geriatra, também podem ser trabalhados na velhice.

Estímulo

“Temos idosos que correm maratonas, com atividade cognitiva e intelectual excelente, muito superior a muitos jovens”, afirma. O diferencial, segundo ela, está na continuidade do estímulo. Aprender e desenvolver novas habilidades, exercitar-se fisicamente e mentalmente, além de manter o controle das doenças crônicas.

Segundo Andréa, essa mudança também é percebida na forma como os idosos ocupam a sociedade. Se, no passado, a aposentadoria era muitas vezes encarada como o encerramento das atividades, atualmente os mais velhos permanecem trabalhando, aprendendo, viajando, praticando exercícios e participando de espaços sociais.

A sexualidade também entra nessa revisão de conceitos. A geriatra pontua que esse é outro tabu que precisa ser desconstruído e ressalta que falar de sexualidade na velhice não significa necessariamente falar de relação sexual.

“Não se trata apenas do ato sexual em si, mas de abraços, carinho, gestos e desejo de estar com o outro. Isso transcende a relação sexual e é fundamental para a qualidade de vida”, apontou.

Nova fase

Aos 70 anos, Eloísa Andrade é um exemplo da transformação desse conceito. Mantendo uma rotina que passa longe da ideia de uma velhice recolhida, ela frequenta, pelo menos duas vezes por semana, clubes para dançar.

A disposição, porém, não significa ausência de limitações. Eloísa convive com diabetes, hipertensão e artrose, relatando sentir dores nas pernas. Mas, para ela, o envelhecimento não deve ser encarado como uma sentença de recolhimento. “Eu tomo um comprimido e vou dançar, só não fico em casa”.

Dez anos após o divórcio, ela encontrou um novo amor. O conceito de “idade para começar a aproveitar a vida” não existe. Aos 50 anos, quando ainda pesava 119 quilos, chegou a voar de asa-delta.

Eloísa Andrade, de 70 anos, diz: “Eu tomo um comprimido e vou dançar, só não fico em casa”. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

“Agora é que está bom. Eu sempre digo a todas as pessoas: não fiquem em casa. Se não puder fazer academia, vá caminhar. Se não pode caminhar, vá andar, vá à praia, a igreja, mas saia de casa. Vá passear, vá viver. É preciso estar ocupando a mente para não ter doenças como o Alzheimer”, aconselha Eloísa.

Foi nessa mesma época que as mudanças de hábito aconteceram. Eloísa buscou ajuda para largar o cigarro após ter o hábito de fumar por mais de 40 anos, além de evitar o consumo de bebida alcóolica. .

“O importante é fazer qualquer coisa para tentar aproveitar essa vida que Deus nos deu enquanto temos saúde”, completa a idosa.

Fotoenvelhecimento

Na dermatologia, a popularização dos filtros solares e dos cuidados dermatológicos também modificou a relação com o envelhecimento da pele. O dermatologista Paulo Guedes, do Hospital Jayme da Fonte, explica que o envelhecimento cutâneo é influenciado por diferentes fatores, mas especialmente pela exposição acumulada ao sol.

“Os cuidados com a pele tem sua contribuição, mas a aparência da pele é o somatório de um estilo de vida saudável, com exercícios regulares, boa alimentação, sem excessos como álcool e fumo”, afirma.

É possível, portanto, que uma pessoa tenha mais idade cronológica e apresente uma pele relativamente preservada, enquanto outra, mais jovem, tenha sinais mais acentuados de fotoenvelhecimento.

“Pessoas com pele mais escura são menos afetadas do que com pessoas de que pessoas com pele mais clara, que são mais sensíveis e tem maior possibilidade de aparecimento de lesões de pele relacionadas ao sol, como rugas, manchas e sinais de ressecamento nas áreas expostas ao sol”, explica o médico.

Guedes ressalta, porém, que podem haver variações: “Por exemplo, você pode ter uma pele escura e ter levado muito sol durante a vida. Aí você vai ter um envelhecimento da pele, que às vezes é maior do que o envelhecimento cronológico. E pode acontecer o inverso, pessoas de pele branca, mas que tiveram cuidados com a pele durante a vida e o envelhecimento da pele vai ser menor do que o envelhecimento cronológico.

A popularização de procedimentos estéticos e informações sobre skincare nas redes sociais ampliou o acesso à informação, mas também aumentou a exposição a tratamentos sem comprovação ou realizados por pessoas sem qualificação adequada. Segundo Guedes, não existe um único produto capaz de explicar uma aparência mais jovem. A pele seria resultado de um conjunto de escolhas acumuladas ao longo da vida.

“Os cuidados com respaldo científico nem sempre são os que são vistos ou divulgados em redes sociais. A maior parte daquilo que se propaga em rede social não tem base científica”, afirma Guedes.

Segundo o médico, qualquer procedimento deve ser avaliado individualmente por um profissional habilitado. “Qualquer promessa de rejuvenescimento deve ser encarada com o máximo de cuidado. Nem sempre aquilo que é preconizado, aconselhado, que diz que vai ser um milagre, vai ter esse efeito”.

Cuidados

A mudança na relação com a pele acompanha uma transformação mais ampla na maneira de envelhecer. Se gerações anteriores muitas vezes associavam a passagem dos anos à interrupção dos cuidados consigo mesmas, a aposentada Elizabeth Lins Soares, que está na faixa dos 60 anos, descobriu parte dessa rotina mais tarde.

Durante a juventude, frequentava praias nos fins de semana e gostava de manter a pele bronzeada, mas “não cuidava”, admite, ao lembrar que, quando mais jovem, não tinha o hábito de pensar nos cuidados com o corpo, alimentação ou pele como uma forma de preservar a saúde no futuro.

Hoje, essa relação é diferente. Há cerca de três anos, Beth, como prefere ser chamada, passou a fazer acompanhamento dermatológico regular. O tratamento, segundo ela, é baseado principalmente em produtos tópicos e procedimentos pontuais.

“Não é que ele seja contra a cirurgia plástica, mas se não há necessidade ele indica cuidados menos invasivos, como ácidos, peelings ou laser”, conta, referindo-se ao dermatologista que a acompanha.

Entre os cuidados que incorporou à rotina está o uso diário de protetor solar. “Amanheceu? Protetor solar. Vai sair de carro? Protetor solar. Porque luz, mormaço, tudo isso é ruim para a pele, principalmente na minha idade”, relata.

Elizabeth Lins Soares e o esposo Fernando em uma das corridas. Foto: Arquivo pessoal.

Elizabeth também mantém acompanhamento médico regular e uma rotina de atividade física que inclui corrida, musculação, pilates e exercícios aeróbicos. Uma rotina que acabou ultrapassando o objetivo físico e tornou-se também uma forma de convivência. O grupo se reúne para correr, mas também organiza encontros e passeios.

“Eu não corro para ser maratonista. Meu objetivo hoje em dia é esse: manter a forma e manter as taxas, com uma coisa que eu realmente gosto de fazer”, ressalta.

Hoje, além do grupo de corrida e da academia, Beth também mantém assiduidade em outras atividades sociais, grupos de viagens, além de idas a shows com o marido “quase todo final de semana”.

“Você acredita que eu faço mais coisas depois dos 60 do que antes? Porque antes eu trabalhava, tinha filhos pequenos para cuidar, depois [da aposentadoria], você vai vendo o que ainda quer fazer”, finaliza.

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