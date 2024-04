A- A+

LEITURA Dia Internacional do Livro é celebrado com evento para 250 crianças no Compaz Paulo Freire, no Ibura O evento conta com contação de histórias, brincadeiras e distribuição de exemplares do lançamento de "Os Donos do Parquinho"

Em celebração ao Dia Internacional do Livro, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) reúne, nesta quinta-feira (18), às 15h, cerca de 250 crianças de seis escolas públicas, no Compaz Paulo Freire, no Ibura, Zona Sul do Recife, com contação de histórias, brincadeiras e distribuição de livros.

Durante o encontro, haverá também o lançamento da publicação Os Donos do Parquinho, segundo número da coleção ‘Alepinha Literária’ voltada para o público infantil, que visa a despertar nas crianças o interesse pelo universo da leitura.

A Alepe oferecerá, ainda, 200 exemplares à população das 9h às 18h. A distribuição acontece no hall da biblioteca da casa e contemplará um exemplar por pessoa.

Leitura

Os Donos do Parquinho ressalta, de maneira lúdica, a importância de preservar e compartilhar os espaços públicos, o respeito aos direitos e deveres dos cidadãos, e traz noções de gentileza e cidadania. O livro também faz uma correlação com o Poder Legislativo, ao mostrar que a convivência em sociedade passa por regras e leis criadas pelos deputados.

A história se passa num parquinho envolvendo A disputa entre crianças pelo acesso aos equipamentos. Ao longo da narrativa, a história revela o aprendizado dos personagens pelo convívio social.

“O livro trabalha a questão do bem público. Nele, as crianças estão sempre disputando, cada uma se apropriando de um brinquedo, o que é muito comum na primeira infância. A ideia é despertar na criança o aprendizado do compartilhar. A questão da coletividade é o centro da narrativa”, explicou a jornalista Carly Falcão, autora da publicação.

Inclusão

Estudantes de seis escolas municipais do Recife devem participar da atividade no Compaz Paulo Freire.

Farão parte as escolas: Engenheiro Guilherme Diniz, no Zumbi do Pacheco; a municipal Jardim Monte Verde, no Ibura; a Severina Bernadete Teixeira, em Três Carneiros; a Cícero Franklin Cordeiro, no Ibura; a Cristiano Cordeiro, no UR2/Cohab; e a Escola Municipal Carlucio de Souza Castanha, no UR1, ambas no Ibura.

