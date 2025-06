A- A+

SAÚDE Dia Internacional do Yoga: a prática milenar que une corpo e mente Surgido na Índia, há mais de 5 mil anos, o yoga é caminho para o bem-estar integral do ser humano

Desde 2015, em 21 de junho é celebrado o Dia Internacional do Yoga, tradição oriental milenar que envolve práticas que visam ao bem-estar físico, mental, emocional e espiritual.

Tendo nascido na Índia, há mais de 5 mil anos, o Yoga ainda hoje é um convite a repensarmos a relação entre nosso corpo e mente e a exercitarmos a reconexão com nossa essência, um grande desafio no mundo contemporâneo.

Do sânscrito "unir", o Yoga aportou no Brasil no final da década de 1940, com a chegada do francês Léo Costet de Mascheville, conhecido como Sêvánanda Swámi, que, à época fundou um centro de yoga em Resende (RJ).

Atualmente, o Yoga conta com muitos adeptos em todo o País, especialmente após a pandemia de covid-19, quando muitas pessoas passaram a procurar por práticas de meditação e relaxamento para lidar com o estresse e a ansiedade.

"O yoga funciona como um elo entre o corpo e as emoções. Ele nos ajuda a perceber com mais clareza o que sentimos, o que consumimos e como respiramos. Por isso, é uma ferramenta poderosa para quem busca um estilo de vida mais equilibrado e sustentável", comenta o psicólogo Auro Azevedo, da equipe técnica do Kurotel, importante espaço de bem-estar em Gramado (RS).

Muito além do entendimento genérico que se faz sobre especialmente no mundo Ocidental , o Yoga não se resume à realização de posições e exercícios físicos e respiratórios. Ela também envolve aspectos filosóficos, de consciência, concentração, atenção e equilíbrio (físico e emocional), afetando o ser humano em sua integralidade.

"O ser humano nós não somos só um corpo. Temos o corpo, a mente, as emoções e a parte espiritual, e o Yoga abrange todas as áreas do ser humano, porque ele vai trabalhar a parte física, vai trabalhar a respiração, vai trabalhar com a meditação, a concentração. O Yoga olha para o ser humano como uma única coisa", explica Maristela Lupe, profissional de Yoga há mais de 20 anos.

Ramos do Yôga

Maristela, que coordena a escola Maristela Lupe Yoga & Ayuverda, no bairro das Graças, nos conta que existem quatro grandes caminhos do yôga, que irão estimular o desenvolvimento a partir de um campo.

Hatha Yoga, que é o "Yoga do corpo físico", busca o equilíbrio através das posturas físicas (asanas), da respiração (pranayama) e da meditação. É a partir dessa prática que estimula-se a consciência corporal, a flexibilidade, a força e o equilíbrio.

Jnãna Yoga é o "Yoga do intelecto", prática que estimula o desenvolvimento do conhecimento, da sabedoria e do discernimento, assim como a reflexão sobre a natureza da realidade.

Maristela Lupe é profissional de yoga há mais de 20 anos | Foto: Reprodução/Instagram @maristelalupe

Bhakti Yoga, o "Yoga da devoção", relaciona-se com a expressão do amor e da devoção, que pode se dar através de cânticos, orações e rituais outros.

Karma Yoga é o "Yoga da Ação", linha que foca em ações altruístas e desinteressadas, a intenção de servir sem interesse em benefício próprio, mas, sim, à humanidade, à natureza ou a alguma divindade.

Caminho para melhor viver

"A gente sabe que hoje em dia as pessoas fazem um milhão de coisas ao mesmo tempo. As pessoas estão adoecidas porque elas não se observam, não se olham. E o yoga é exatamente essa prática que vai fortalecer a tua presença", observa Maristela, ao lembrar que, em meio a um mundo de tantas demandas que nos exigem constantemente, a prática do yoga é um caminho de fortalecimento e de transformação da própria consciência.

O corretor de seguros, Valter França, 59 anos, que o diga. Em 1996, sofreu um episódio de estresse relacionado ao trabalho. "Algo que, se fosse hoje, seria considerado burnout", destaca ele.

Em vez de remédios, Valter foi em busca de uma alternativa holística. Queria um cuidado geral. Encontrou(-se) no yoga. "Eu costumo dizer que o yoga, para mim, é o antes e depois. Porque o yoga traz muito essa capacidade de percepção de você mesmo, quais são os seus limites, qual o tempo de vida que você dedica a você", pontua ele.

Atualmente, são mais de 20 anos de prática de yoga e nenhum outro episódio de estresse como em 1996.

"Eu sou uma pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Muito dinamismo. Além de corretor de seguro, eu tenho outras atividades paralelas", lembra Valter sobre a vida agitada.

"Eu tenho tentado levar o yoga para relações, para vida, para o cotidiano, para tentar fazer uma coisa de cada vez, pois um dos benefícios do yoga é exatamente você trazer foco para aquilo que você faz", diz.

Atualmente, Valter diz que tem conseguido praticar yoga em média duas a três vezes por semana, o que não seria o máximo possível, mas, ele lembra: o importante é fazer, por mínimo que seja.

"Eu acho que o grande desafio é você incorporar isso ao seu dia a dia. Você encontrar um tempinho, mesmo que seja um minuto, cinco minutos você dedicar um tempo, mesmo que você não tenha tempo de fazer uma prática mais longa, mas parar e respirar, parar e se concentrar, isso já traz bastante benefício", diz Valter.

"A própria prática do yoga vai fazendo você repensar o teu estilo de vida. Isso é uma coisa que acontece gradativamente e que é consciente, é como se você fosse ampliando a tua consciência", endossa Maristela Lupe.

Hot yoga

Com o crescimento da procura pelo yoga nos últimos tempos, uma nova variação da prática tem ganhado destaque: o hot yoga.

Em resumo, nesta modalidade, os exercícios de respiração, força e equilíbrio são realizados em um ambiente aquecido a temperatura entre 32 e 40 graus.

A prática de hot yoga favorece a produção de suor, tornando os exercícios ainda mais desafiadores, aumentando a força física, tonificando os músculos, melhorando a circulação e aumentando o relaxamento, uma vez que os alongamentos musculares são mais indicados em um corpo quente do que frio.

É importante salientar que é preciso o mínimo de preparo físico para a prática de hot yoga, não indicado para pessoas sedentárias, por exemplo. Pessoas que sofrem de pressão arterial baixa e/ou hipoglicemia devem evitar o hot yoga. Gestantes devem consultar o médico antes de praticar.



Onde praticar

- Selecionamos alguns espaços no Recife onde é oferecida a prática de yoga -



Escola de Yoga e Ayurveda Maristela Lupe

R. das Creoulas, 55 - Graças, Recife - PE

(81) 99939-0006

Instagram: @maristelalupe



Pura Luz Yoga

Rua Apipucos, 1210, Apipucos - Recife-PE

Instagram: @puraluzyoga



Vidya Studio (oferece hot yoga)

Av. Conselheiro Aguiar, 1089, Boa Viagem - Recife-PE

R. Figueira Filho, 105 - Parnamirim, Recife - PE

Instagram: @vidyastudio.recife



Race Boot Camp (oferece hot yoga)

Av. Conselheiro Aguiar, 1089 - Boa Viagem, Recife - PE

(81) 98161-1089



Anna Yoga

Galeria Casa Forte, 409, Praça de Casa Forte, Casa Forte - Recife-PE

Instagram: @estudioannayoga

