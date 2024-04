Dia Mundial da Doença de Chagas: Recife recebe programação com atividades educativas; confira

A- A+

O Dia Mundial da Doença de Chagas é comemorado neste domingo (14), com o objetivo de promover a conscientização acerca da enfermidade, causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, transmitida pelo barbeiro.



No Recife, a Casa de Chagas, ambulatório vinculado à Universidade de Pernambuco (UPE), oferece uma programação especial com diversas atividades educativas desta segunda (15) à sexta-feira (19).

Impacto e prevenção

Para se ter uma noção, mesmo após 115 anos de descoberta, a enfermidade ainda é considerada um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que seis a sete milhões de pessoas o mundo estão infectadas com a Doença de Chagas.

No Brasil, o Pará é o local com maior concentração de casos. Apenas em 2022, o estado foi responsável por 80% dos casos em todo o Brasil, com 352 ocorrências, de acordo com o Ministério da Saúde. Em Pernambuco, já houve, em 2019, um importante surto, por contaminação oral, em Imbimirim, Sertão. Um grupo 77 pessoas participavam de um retiro religioso e, ao todo, 40 foram contaminados. Até agora, alguns pacientes permanecem em acompanhamento.

A forma mais comum de transmissão é através da picada do inseto ou do consumo de alimentos infectados elas fezes do barbeiro. Ainda assim, também é possível que a doença passe de mãe para filho, durante a gestação ou parto. Assim, é importante fazer o diagnóstico precoce das mulheres em idade fértil. Outra medida de prevenção para a detecção é realizar o exame para Doença de Chagas, ainda no teste do pezinho em recém-nascidos.

Os testes para identificação da doença de Chagas aguda e crônica, são disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em Pernambuco esses testes são realizados pelo LACEN, de forma descentralizada, em todo estado. Em casos de transfusão e transplante, os testes para doença de Chagas são obrigatórios em todo doador brasileiro.

Sintomas e tratamento

Sobre os sintomas da doença, a Dra. Silvia Marinho Martins, coordenadora da Casa de Chagas, afirmou que, na fase aguda, é mais comum perceber: dor de cabeça, mal-estar, pernas e braços inchados, além de coração acelerado. Dessa maneira, se diagnosticada a tempo, a doença tem cura. Por outro lado, na fase crônica, não há cura. Nesse caso, como explica a médica, "pode haver controle e é esse acompanhamento que é feito na Casa de Chagas”.

O tratamento da Doença de Chagas se concentra no uso de medicamentos que matam o parasita e no controle dos sintomas. “Na Casa de Chagas orientamos os pacientes como devem se comportar quanto ao tratamento, já que possuem algumas restrições, mas também reforçamos que podem seguir a vida normalmente se tomarem os devidos cuidados”, explicou Dra. Silvia.



Um ponto de atenção para a população pernambucana é a existência de apenas um medicamento para tratar o parasita causador da Doença de Chagas. O remédio é produzido pelo Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (Lafepe), da Casa de Chagas. “Por alguns anos o Lafepe foi o único laboratório público a produzir para o Ministério da Saúde do Brasil e para outros países da América Latina. Hoje surgiram outros laboratórios no mundo, mas o Lafepe mantém a produção do Benznisazol”, disse a médica.

Programação especial

A Casa de Chagas, que fica localizada no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. A programação para a semana de conscientização inclui palestras, rodas de conversa, webinar e exposição. As atividades acontecem sempre das 8h às 14h. Veja, abaixo, todas as atividades educativas que serão oferecidas.

Semana de 15 a 19 de abril de 2024

15/04 - Atividade da Sala de Espera: "Arte de Amar", Casa de Chagas/PROCAPE-UPE

Moderadores: Dra Lúcia Costa Sachet e Dra Anne Epalanga

16/04 - Panfletagem sobre a Doença de Chagas, na UPE/Campus de Santo Amaro

Coordenação: Sra Joanda Gomes de Araújo/presidente da APDCIM



17/04 - Webinar, na SES/PE, abordando o tema: Descentralizar o Cuidado ao Paciente com Doença de Chagas Crônica. Público alvo: profissionais em geral, UPAEs e Atenção Primária. (Wilson Oliveira Jr e Cristina Carrazzone).

18/04 - Exposição sobre a Doença de Chagas, na Faculdade de Enfermagem/FENSG-UPE

Coordenadoras: PROFA Beatriz Araujo e PROFA Carolina Medeiros

18/04 -Panfletagem no Hospital Oswaldo Cruz/UPE.

Coordenadora: Joanda Gomes/ presidente APDCIM



19/04 - Roda de Conversa com tema "Epidemiologia Contemporânea da Doença de Chagas"

Público alvo: Medicos Residentes do PROCAPE

Moderadores: Dra Cristina Carrazzone e Dr Flávio Feijó

