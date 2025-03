Dia Mundial da Infância: Instituto PIPA e Programa Mãe Coruja trazem tarde especial nesta sexta (21)

A- A+

Nesta sexta-feira (21), Dia Mundial da Infância, às 14h, o Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA), em parceria com o Programa Mãe Coruja Recife, realizará um evento especial em alusão ao Dia Mundial da Infância. A ação acontecerá no Compaz Dom Helder Câmara, na Ilha de Joana Bezerra, e tem como objetivo proporcionar uma tarde de aprendizado e diversão para as crianças acompanhadas pelo Instituto PIPA e pelo Programa Mãe Coruja Recife.

O Dia Mundial da Infância, instituído pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), reforça a importância da proteção e garantia dos direitos das crianças em todo o mundo.

Dia Mundial da Infância

O evento que será realizado na tarde desta sexta-feira (21) também conta com o apoio do Programa Brinqueducar (SEDUC) e celebra dois anos da parceria entre a Prefeitura do Recife e o Instituto PIPA, consolidando um trabalho conjunto em prol do desenvolvimento infantil.

Com uma programação diversificada e inclusiva, as atividades do Dia Mundial da Infância foram pensadas para atender diferentes faixas etárias. O evento será dividido em duas salas simultâneas: uma dedicada a bebês menores de 1 ano, com atividades sensoriais que estimulam os sentidos e o desenvolvimento motor e cognitivo, e outra voltada para crianças maiores, com contação de histórias e uma oficina do brincar, promovendo criatividade e imaginação.

Foto: Malu Ramos/PIPA.

De acordo com o diretor executivo do Instituto PIPA, Rogério Morais, a iniciativa vai além da diversão, pois contribui para o desenvolvimento integral das crianças.

“A primeira infância é um período crucial para o desenvolvimento humano. Brincar não é apenas entretenimento, mas uma forma essencial de aprendizado. Com ações como essa, queremos garantir que cada criança tenha acesso a estímulos que favoreçam seu crescimento saudável e feliz”, destaca.

Programação

Além das crianças atendidas pelo Instituto PIPA e pelo Programa Mãe Coruja Recife, seus irmãos e cuidadores também poderão participar da programação do Dia Mundial da Infância, fortalecendo os vínculos familiares e criando um ambiente acolhedor.

Durante a tarde especial, as crianças receberão presentes doados pela RiHappy, por meio das Árvores Solidárias, e contarão com um lanche especial oferecido pelo Instituto PIPA.

Para Rogério Morais, essas ações são fundamentais para ampliar o impacto social das instituições.

“É gratificante ver o engajamento de parceiros e voluntários em iniciativas como essa. Pequenos gestos, como um presente ou um momento de brincadeira, fazem uma grande diferença na vida dessas crianças e de suas famílias”, concluiu.

