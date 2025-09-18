A- A+

Meio Ambiente Dia Mundial da Limpeza: cidades de Pernambuco reúnem ações para conscientizar população sobre a data Cidades da Região Metropolitana do Recife realizam programações para celebrar o dia neste sábado (20)

Com a aproximação do Dia Mundial da Limpeza, que é comemorado no sábado (20), municípios da Região Metropolitana do Recife se juntam para a realização de ações de conscientização sobre a data, com o intuito de mobilizar a população a repensar os hábitos socioambientais.

O movimento global nomeado de “Clean Day Up”, em inglês, é realizado em todo terceiro sábado do mês de setembro e deve promover iniciativas simultâneas em 190 países.

Na Zona do Recife, a Praça do Pilar receberá um mutirão de limpeza no sábado, a partir das 9h. Organizado pelo Instituto Limpa Brasil, aqueles que desejam ser voluntários na ação podem se inscrever através da página da instituição.



Outra iniciativa ocorre na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, com atividades a partir de 8h, na sede da Associação Geral Reserva do Paiva (AGRP), na Alameda das Mangabas.

De lá, o grupo de voluntários vai percorrer aproximadamente 5 km de orla para recolher resíduos descartados irregularmente, além de reforçar a importância do cuidado individual e coletivo com o Meio Ambiente.

Praia do Paiva recebe mutirão de limpeza no Dia Mundial da Limpeza, comemorado neste sábado (20). Foto: @anneelizabethph

A participação é voluntária e gratuita, mas é preciso fazer a inscrição previamente para o recebimento do kit de segurança, que inclui camisa de manga longa UV, boné com aba de pescoço, água mineral, luvas e protetor solar. As pessoas interessadas devem garantir a presença pelo link.

Em Jaboatão dos Guararapes, a Praia de Piedade também terá um grande mutirão de limpeza. A concentração começa às 8h na Arena Verão Pernambuco, com atividades que incluem aquecimento com zumba, palestras de orientação e a coleta e classificação dos resíduos.

Todos os resíduos recolhidos serão destinados às cooperativas vinculadas ao Programa de Coleta Seletiva do município. A iniciativa ainda contará com a participação de instituições de ensino superior, organizações sociais, associações ambientais, grupos comunitários e empresas parceiras para maior alcance e relevância das atividades.

Durante o evento, também serão disponibilizadas oficinas de educação ambiental e brincadeiras para os participantes.

Antes, o município da Região Metropolitana do Recife contou com uma programação especial durante a semana para alertar os moradores sobre a poluição de rios e praias.



Fernando de Noronha

O arquipélago de Fernando de Noronha é outro local que participa do Dia Mundial da Limpeza. Na ilha, as atividades serão realizadas nesta sexta-feira (19) e sábado (20), começando com a participação das crianças do Centro Integrado de Educação Infantil Bem-Me-Quer (Ciei).

No sábado. será a vez do grande mutirão de limpeza, a partir das 8h. A comunidade local, visitantes e instituições parceiras estarão juntos em uma ação simultânea em diferentes praias e trilhas da ilha.

Serão disponibilizados luvas, baldes e sacos, e a coleta terá duração de uma a duas horas. “Esse tempo é suficiente para avaliar o volume de resíduos recolhidos e reforçar a mensagem de conservação”, destacou Fabiane Vilela, educadora ambiental da Administração do arquipélago.

As atividades vão acontecer nas praias do Porto, Cachorro, Meio, Conceição, Bode, Quixabinha, Cacimba do Padre, Atalaia, Caieira, Air France e também as trilhas do Capim-Açu, Pontinha e Abreu, conduzidas localmente por parceiros como a Anpesca, Marinha do Brasil, Polícia Militar, Projeto Tamar, Projeto Tubarões e Raias, Onda ILOC, ICMBio, Sea Shepherd Brasil (Ondas Limpas), Necomar, Econoronha, Alma Solar, Associação de Surf de Fernando de Noronha (ASFN), Projeto Golfinho e Acitur.



Veja também