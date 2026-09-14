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Conscientização Dia Mundial da Limpeza mobiliza voluntários na Praia do Pina neste sábado (19) Ação integra movimento global de combate ao descarte irregular de resíduos; participação é gratuita

A Praia do Pina, na Zona Sul do Recife, recebe neste sábado (19) uma mobilização para a coleta de resíduos em celebração ao Dia Mundial da Limpeza.

A atividade começa às 8h e faz parte do movimento internacional que reúne milhões de voluntários em mais de 212 países e territórios.

Entenda o funcionamento

No Recife, o ponto de encontro será em frente ao Edifício JCPM Trade Center, na Avenida Engenheiro Antônio de Góes, número 60, no Pina. A participação é gratuita e aberta ao público.

Durante a ação, os voluntários receberão luvas e sacos para a coleta. Também haverá orientações sobre segurança, separação dos materiais e destinação adequada dos resíduos recolhidos.

Ao fim da atividade, os participantes poderão receber certificado com horas de atividades complementares, válido para instituições de ensino e programas de voluntariado.

Impacto

A mobilização é coordenada nacionalmente pelo Instituto Limpa Brasil, por meio da campanha “Seja os 5% que vão transformar o mundo”. A iniciativa ocorre em meio ao crescimento da produção de lixo no mundo.

De acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), são geradas atualmente entre 2,1 bilhões e 2,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano. Mantidos os padrões atuais de produção, consumo e descarte, a estimativa é que o volume chegue a 3,8 bilhões de toneladas anuais até 2050.

No Brasil, o Instituto Limpa Brasil pretende alcançar 1,5 milhão de participantes nas ações deste ano. A meta é chegar a 11 milhões de brasileiros mobilizados até 2030, número correspondente a cerca de 5% da população do país.

“Acreditamos que não é preciso esperar que 100% da população mude para transformar o planeta. Quando 5% das pessoas decidem agir, elas influenciam famílias, escolas, empresas, comunidades e governos. O Dia Mundial da Limpeza mostra que a transformação ambiental já começou e qualquer pessoa pode fazer parte dela”, afirmou Edilainne Muniz, diretora executiva do Instituto Limpa Brasil.

A mobilização nacional conta com patrocínio da Philip Morris Brasil, Transpetro e Solar Coca-Cola, além do apoio do Grupo Com Atitude e do Movimento Nacional Eu Sou Catador (MESC).

No Recife, o evento tem parceria do Grupo Ser Educacional e do Festival Capibaribe.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do instituto.

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