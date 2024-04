A- A+

SAÚDE Dia Mundial da Voz: população recifense recebe ações especiais para cuidado com a saúde vocal Evento ocorre na Estação Central do Recife, nesta terça-feira (16), com presença de fonoaudiólogos

No Dia Mundial da Voz, comemorado nesta terça-feira (16), o Conselho Regional de Fonoaudiologia (Crefono) promoveu uma ação especial na Estação Central do Recife, no bairro de São José, Centro da cidade.



Com a presença de fonoaudiólogos, a população pôde conferir serviços interessantes para a manutenção da saúde, como triagem vocal, além de receberem material gráfico, água e maçãs.

A campanha de saúde ocorre anualmente no Metrô do Recife, tem a prerrogativa de promover hábitos saudáveis para a voz e produção vocal adequada.

"Estamos reunidos para dar informações acerca da saúde vocal, como prevenir doenças e cuidar desse aparelho fundamental. As orientações que a gente leva é tomar bastante água, não falar em ambientes ruidosos, fazer repouso vocal entre uma fala e outra. Também é importante ter cuidado com a alimentação, por conta do refluxo. Não falar muito alto, não gritar e não pigarrear também são dicas importantes", explicou a coordenadora do curso de Fonoaudiologia da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

Uma das pessoas que compareceu ao local foi Ivoneide Ferreira, aposentada de 71 anos. Ela já havia feito uma ação do tipo na Unicap, mas aproveitou o momento para coletar mais dicas. "É importante cuidar da voz porque não é porque a gente tá com mais idade, que a gente tem que se descuidar. Acho que a gente precisa estar se cuidando sempre para evitar problemas futuros. O atendimento aqui foi ótimo e eu recebi orientações muito boas", afirmou.





Maçã como aliada

No local, houve estímulo para a melhoria da alimentação como fator determinante para uma boa saúde vocal. Dentre os alimentos citados, estava a maçã, que, segundo a fonoaudióloga, tem a capacidade de "limpar a voz" por conta de sua composição.

"A maçã funciona como um adstringente, ou seja, faz uma limpeza no aparelho fonador. Existe um mito de dizer que a maçã é boa para a voz, mas o que é bom mesmo são os cuidados citados. A maçã tem bastante líquido, e, consequentemente, a pessoa se hidrata. Então favorece, sim, o aparelho fonador, a articulação da fala, à lubrificação e ajuda no trato digestivo", explicou a profissional.

A ação do Crefono se estende para um evento no domingo (21), no Marco Zero, Centro do Recife. No local, a população poderá acessar os mesmos serviços desta terça-feira, das 8h às 12h.

