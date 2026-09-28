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Saúde No Dia Mundial de Combate à Raiva (28/09), confira os cuidados contra a doença Nesta segunda acontecerá uma ação especial para marcar a data. Das 8h às 13h, no Parque Urbano da Macaxeira, no bairro da Macaxeira, ocorrerá a oferta de vacinação com drive thru

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O Dia Mundial Contra a Raiva, celebrado nesta segunda-feira (28), foi criado com o intuito de conscientizar sobre a prevenção da doença e lembrar a importância da vacinação de cães, gatos e outros mamíferos. Em janeiro de 2025, uma mulher de 56 anos morreu ao ser mordida por um sagui em Santa Maria do Cambucá, no Agreste de Pernambuco, sendo primeiro caso da doença registrado no estado após oito anos, mostrando que o vírus segue circulando e os cuidados continuam necessários, já que se trata de uma infecção viral aguda com alto índice de letalidade.

Causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, a Raiva é classificada como uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida entre animais e humanos. A transmissão acontece por contato direto com animais infectados, seja por mordedura, arranhadura ou lambedura. Cachorros, gatos, roedores, morcegos e animais silvestres (macacos, raposas, saguis etc.) são algumas das várias espécies de mamíferos que podem transmitir a doença.

Cuidados



Em caso de contato direto com um animal infectado, a primeira atitude necessária é lavar muito bem o ferimento com bastante água e sabão, já que ajuda a reduzir a quantidade de vírus no local. Em seguida, é preciso procurar um profissional de saúde que avaliará se há necessidade de vacina, de soro ou imunoglobulina antirrábica.

O médico infectologista Cleiton Ramos, do Hospital Jayme da Fonte, explicou que a decisão será baseada no tipo de contato, do ferimento e do animal envolvido.

“As medicações são utilizadas nas exposições consideradas de maior risco, quando é necessária uma proteção imediata, enquanto a vacina estimula o organismo a produzir seus próprios anticorpos. Quando indicados, esses anticorpos prontos são aplicados principalmente no próprio ferimento e ao redor dele”, disse.

A observação também é um importante passo. Se a fonte de infecção desaparecer, a pessoa deve retornar imediatamente ao serviço de saúde. Caso o animal não possa ser observado, será necessário iniciar ou completar a prevenção da raiva.

Sintomas



Em casos mais extremos, em que o vírus entra no organismo, o avanço pode chegar ao cérebro, provocando uma inflamação grave. “No começo, a pessoa pode ter febre, mal-estar, dor de cabeça e alterações de sensibilidade no local da mordida. Depois, podem surgir agitação, confusão mental, espasmos e dor na tentativa de beber água. Isso ocasiona hidrofobia, alterações neurológicas e o coma”, detalhou Cleiton.

Vale ressaltar que os sintomas aparecem quando o vírus já atingiu o sistema nervoso central. Não existe um tratamento eficaz capaz de curar a doença e praticamente todos os pacientes evoluem para óbito.



Mas há algumas exceções, como em 2008, quando ocorreu o primeiro caso brasileiro documentado a sobreviver à raiva humana. Marciano Menezes da Silva, adolescente de Floresta, no Sertão de Pernambuco, desenvolveu raiva após ser mordido por um morcego e foi tratado no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no Recife. O caso deu origem à adaptação brasileira conhecida como “Protocolo de Recife”, que combina o uso de antivirais, medicamentos anti-inflamatórios, traqueostomia precoce, além de suporte intensivo com fisioterapia e fonoaudiologia.

Campanhas



Na cidade do Recife, o Dia D da vacinação ocorre no próximo dia 7 de novembro. Enquanto isso, a cidade iniciou a chamada de pré-campanha, que são ações concentradas em áreas estratégicas mais afastadas do centro, conforme orientações do Ministério da Saúde, com o objetivo de criar um cinturão imunológico em torno das zonas urbanas.

Nesta segunda acontecerá também uma ação especial para marcar o Dia Mundial de Combate à Raiva Animal. Das 8h às 13h, no Parque Urbano da Macaxeira, no bairro da Macaxeira, ocorrerá a oferta de vacinação com drive-thru, sem a necessidade de descer do veículo.

A campanha segue até dezembro em locais com baixas coberturas vacinais, de acordo com a necessidade de cada Distrito Sanitário (DS). Vale ressaltar que tutores com mais de quatro animais também podem solicitar vacinação pelo aplicativo Conecta Recife. Em caso de mais de dez animais, o contato pode ser feito via Whatsapp, pelo número (81) 3355-7712.

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