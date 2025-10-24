A- A+

Saúde Dia Mundial de Combate ao AVC: Imip convoca pessoas com sequelas da doença para reabilitação Programa de tratamento conta com fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia para os pacientes

O Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Imip) está convocando pessoas com sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) para o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas), em parceria com o Ministério da Saúde.

A ação marca o dia dedicado ao combate contra a doença, 29 de outubro e consiste em oferecer tratamentos de reabilitação, de forma presencial e online, para pacientes maiores de 18 anos que sofrem com sequelas de AVC há no mínimo três meses e no máximo dois anos.

São 48 vagas disponíveis para início imediato, e os pacientes selecionados receberão tratamento em fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, com o objetivo de melhorar as atividades cotidianas e promover uma maior autonomia.

Para se inscrever e contar com maiores informações, os interessados devem entrar em contato pelo número: (81) 3049-7649 ou se cadastrar através do formulário disponibilizado na página do Imip.

“A maioria desses AVCs podem ser evitados mantendo a ida regular ao médico para exames de rotina, além de um estilo de vida ativo e saudável, com qualidade de sono, boa alimentação e a prática de exercícios físicos. Tratar pressão alta e diabetes, além de evitar o tabagismo, também são fatores essenciais para a prevenção”, explica o médico neurologista do Imip Luís Felippe Barros.

O Acidente Vascular Cerebral é uma das principais causas de morte ou incapacidade, levando a óbito cerca de 100 mil pessoas no Brasil todos os anos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.



“Esse é um projeto inovador, principalmente por contar também com a possibilidade da telerreabilitação, que diminui os custos de deslocamento e auxilia os pacientes com dificuldade de locomoção”, afirma Carolina Monte, fonoaudióloga do Pronas.

“Quando unimos as três áreas de atuação para trabalhar em conjunto na reabilitação, temos uma visão mais ampliada das dificuldades e das potencialidades daquele paciente, fazendo com que tenhamos um tratamento muito mais completo. O trabalho desenvolvido com eles permite autonomia no dia a dia, gerando um paciente mais independente e ativo para a sociedade”, completa.

