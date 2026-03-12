A- A+

Saúde Dia Mundial de Sono: evitar telas na hora de dormir pode ajudar a combater a insônia; confira dicas Especialista destaca que dormir bem é tão importante quanto beber água e praticar atividade física em meio ao crescente impacto das telas

Com o tema “Dormir bem, viver melhor”, o Dia Mundial do Sono, que é comemorado nesta sexta-feira (13), pretende conscientizar a população sobre os hábitos na hora de dormir que vêm se transformando nos últimos anos.

Com os impactos das telas, o momento necessário para o descanso passou a ser substituído por horas no celular e estímulos que prejudicam a qualidade do sono e da saúde.

Uma pesquisa do Instituto Norueguês de Saúde Pública realizada com mais de 45 mil pessoas indicou que cada hora adicional de uso de telas foi associada a um aumento de 63% no risco de insônia e a uma redução de 24 minutos no tempo de sono.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a neurologista e especialista em Medicina do Sono Sandra Martinez explica que dormir bem é tão importante quanto beber água e praticar atividade física.

Por essa razão, as pessoas devem ficar atentas ao uso de telas, que pode impactar o sono e o horário biológico.

“A luz do espectro azul, que é essa luz de qualquer tela, luz de ambiente, tende a interferir com o relógio biológico, sinalizando alguma coisa errada para o cérebro. Por exemplo, que é a hora do relógio biológico dizer que a gente tem que ficar acordado quando a gente usa muita tela ou luz à noite. Então isso já pode atrasar o início do nosso sono”, alertou a médica.

Para uma maior qualidade na hora de dormir, Sandra conta que as telas devem ser deixadas de lado durante a noite.

“O ideal é deixar de ter acesso à tela entre 1 hora e 2 horas antes do seu horário de deitar para dormir.”

Segundo a especialista, o tempo médio de sono deve ser entre 6 a 10 horas. Aqueles que dormem menos de 6 horas estão mais propensos a desenvolver doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, Alzheimer e Parkinson.

“O tempo ideal de sono varia de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como a idade e o organismo, mas o ideal é entre 7 a 8 horas”, falou a neurologista.

Insônia pode causar problemas

Quem sofre com a insônia é a advogada Lilian Trajano, que convive com o problema há mais de 15 anos.

Aos 47 anos, Lilian conta que a insônia começou com a dificuldade de pegar no sono na hora de se deitar e acabou evoluindo para outros problemas, como enxaqueca, ansiedade e até depressão.

“Eu deitava e não conseguia dormir. O sono só chegava umas três horas da manhã e eu tinha que acordar às cinco para começar a trabalhar. Você não rende, você não trabalha, você não tem vida. É o que eu costumo dizer: quem não dorme não tem vida.”

Para combater as fortes enxaquecas e a insônia, Lilian decidiu se consultar com a médica Sandra Martinez e passou a investigar as questões, iniciando um tratamento com remédios.

“Foi uma época da minha vida maravilhosa, porque a pessoa fica a noite em claro e, de repente, dormir a noite toda é uma benção. Eu acho que é questão até de saúde, porque eu passei anos da minha vida sem dormir.”

Atualmente, a advogada faz uso esporádico de medicação para dormir e se consulta com um psicólogo semanalmente, além de ter acompanhamento médico. Ela também procura se exercitar três vezes na semana para manter a qualidade de sono.



De acordo com a médica, o tratamento contra a insônia não é mais feito com remédios para quem consegue dormir mais de seis horas. As terapias cognitivo-comportamentais (TCC) vêm sendo utilizadas como método para desvendar a questão.

“A TCC hoje é tratamento padrão ouro. Seria o tratamento que mais tem evidência científica para o tratamento de insônia crônica. É um tratamento comportamental e não envolve uso de medicação. É uma terapia que tem que ser feita por quem tem treinamento em sono, um psicólogo ou até um médico”, explicou.

Quarto é para dormir

Para evitar noites em claro, os hábitos na hora de dormir precisam mudar. Em tempos acelerados, desenvolver e respeitar uma rotina de sono saudável é fundamental.

Segundo a médica, o ambiente do quarto deve ser usado apenas para dormir, sendo um cômodo escuro, silencioso e confortável.

“Viver a insônia na cama é estimular a insônia a continuar", frisou. "Quanto mais coisas o paciente faz na cama que não seja sono, acaba aumentando a chance dele no futuro ter insônia também", completou Sandra Martinez

Para Lilian, a tática utilizada durante os momentos de insônia é ir para outro cômodo e buscar se tranquilizar.



“Quando você fica no quarto deitada, aquela ansiedade é pior. Geralmente, eu me levanto e vou para a sala, tomo a água, fico um pouquinho na sala, aí quando eu me sinto mais calma, faço uma oração, rezo, volto para o quarto e deito mais tranquila”, afirmou.



A advogada conta que higiene do sono é um movimento fundamental para garantir que as suas noites não fiquem em claro.

“Tem que ter essa higiene do sono, não ficar no celular, não ficar assistindo televisão. Porque, com isso, o seu cérebro acaba ficando agitado. Eu procuro ir para cama sempre cedo, uso os óleos essenciais, pingo no meu travesseiro e boto umas velas no meu quarto”, relatou Lilian.

A advogada Lilian Trajano utiliza óleos essenciais para evitar a insônia durante a noite. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

E o café e a melatonina?

Segundo a doutora Sandra Martinez, a ingestão de cafeína também deve ser evitada pelo menos oito horas antes de dormir até mesmo para as pessoas mais acostumadas.

“O café, normalmente, tende a deixar o sono mais leve. Isso é muito individual. Em alguns pacientes, ele aumenta a latência do sono, ou seja, aumenta esse tempo que a gente leva para apagar e, de fato, começar a dormir. O café tende a aumentar o tempo que a gente fica acordado no meio da noite”, disse Sandra Martinez.



Já a melatonina, que é utilizada como suplemento na hora de dormir, não é recomendada pela médica para o combate da insônia.

“A melatonina é um hormônio produzido pelo cérebro para indicar ao corpo que está na hora de dormir, o que pode confundir algumas pessoas. Mas, até o momento, não existem evidências científicas que ela ajude com a insônia”, contou a neurologista.

Confira algumas dicas para melhorar a qualidade de sono:

Não usar ou diminuir telas à noite

Tentar desacelerar e fazer atividades calmas

Criar uma rotina de sono e preparar um ambiente adequado para o descanso, com quarto escuro, silencioso e temperatura confortável

Não ingerir cafeína e outros estimulantes menos de 8 horas antes de dormir

Manter horários regulares para dormir e acordar todos os dias

Utilizar a cama preferencialmente apenas para dormir, evitando trabalhar ou assistir televisão no local



