Dia Mundial do Autismo: confira programação alusiva ao tema para o final de semana

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado no domingo (2), municípios pernambucanos, grupos sociais e empresas realizam ações voltadas para o tema.



No domingo (2), a Torre Malakoff, localizada na Praça do Arsenal, área central do Recife, recebe um encontro alusivo à data e à Semana de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, das 10h às 12h. O evento é promovido pelo Governo do Estado.



No sábado (1º), a Prefeitura de Olinda realiza a Caminhada de Conscientização sobre o Autismo, com concentração a partir das 7h, nas proximidades da praia do Zé Pequeno, na orla do Bairro Novo. O ponto de dispersão será próximo ao Edifício Ophion, na altura do número 2267, da Avenida Ministro Marcos Freire.

Já na segunda-feira (3), a Associação de Mães Especiais (AME), com apoio da Prefeitura de Olinda, realiza uma marcha em alusão à causa. O ponto de partida será na sede da liderança de moradores da Terceira Etapa de Rio Doce. O movimento vai percorrer as principais vias da comunidade e seguir até o Estádio Grito da República, na Avenida Brasil.

No sábado (1º), a Prefeitura de Caruaru promove atividades no Marco Zero do município em alusão à data. As atividades começam às 9h, com brinquedoteca pedagógica, pintura de rosto infantil, apresentações artísticas, balcão de atendimento à mulher, odontomóvel, serviços de saúde, serviços de assistência social e orientações sobre os direitos da população autista. Este ano, a campanha tem como tema “Mais informação, menos preconceito”.

A Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transportes de Caruaru, presente nas ações, realiza a emissão das credenciais de estacionamento prioritário para Pessoas com Deficiência (PCD) e idosos. Para emitir a credencial, Pessoas com Deficiência devem apresentar RG, CPF, Comprovante de Residência e Laudo médico com CID. Já os idosos devem levar RG, CPF e Comprovante de Residência.



No domingo (2), a Rede UCI promove novas sessões do UCI Azul para pessoas com Transtorno do Espectro Autista ou hipersensibilidade sensorial do filme “Gato de Botas 2: O Último Pedido”.



Na UCI Azul, as salas contam com luzes levemente acesas e o volume de som reduzido. Além disso, não haverá a exibição de trailers ou propagandas comerciais. A exibição será em versão dublada, às 14h. No Recife, as sessões serão realizadas no UCI Casa Forte, UCI Recife, UCI Recife De Lux e UCI Tacaruna.

Também no domingo (2), o MobilizaTeaPE promove a 2ª Caminhada Pernambucana pela Conscientização do Autismo. A concentração ocorre às 14h na Avenida Boa Viagem, no 3º Jardim, no Recife.

A Prefeitura do Paulista realiza, na segunda-feira (3), uma capacitação sobre o autismo para os profissionais da rede e para os representantes de conselhos municipais. A ação será das 9h às 12h, na Faculdade de Saúde de Paulista (Fasup), no bairro do Janga.



Durante o evento, será possível fazer a solicitação da Carteira de Identificação do Autismo e do Vem Livre Acesso; ter informações e acesso aos formulários da Carteira Intermunicipal e Interestadual, como também orientações jurídicas, e distribuição de panfletos com material sobre o autismo.

