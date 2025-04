A- A+

cosncientização Dia Mundial do Autismo: Jaboatão dos Guararapes prepara programação com ações educativas Seminários, campanhas e caminhada em alusão ao TEA estão previstos até o sábado (5)

Em celebração ao Dia Mundial de Conscientização ao Autismo, nesta quarta-feira (2), a população de Jaboatão dos Guararapes vai poder aproveitar uma programação diversa até o fim da semana. Estão previstas ações educativas e recreativas, além de uma caminhada em alusão à data.

“A Semana Municipal de Conscientização do TEA foi criada para ampliar o apoio às pessoas autistas e envolver toda a sociedade na inclusão”, afirmou. A primeira-dama Andréa Medeiros também reforçou a importância da iniciativa. “Será uma semana especial, com diversas atividades para espalhar mensagens de respeito, empatia e amor ao próximo”, ressaltou o prefeito Mano Medeiros.

Programação

A programção começa já nesta quarta, a partir das 8h, quando acontece uma campanha de conscientização nos semáforos de Piedade, Prazeres e Jaboatão Centro. Para o momento, está marcada também a distribuição de laços alusivos ao autismo.

Às 9h, o Projeto Cão Terapia realiza uma ação lúdica na CEMEI Professor Lindomar Domingos da Silva Anjos, na rua das Heroínas, no bairro de Cajueiro Seco, promovendo o bem-estar de crianças autistas por meio da terapia assistida por cães.

Ainda na quarta-feira, às 14h, ocorre uma caminhada alusiva ao autismo com concentração na Rua José Nunes da Cunha, em Candeias, próximo à Curva do “S”. A ação é uma parceria entre a Prefeitura e o Centro de Apoio e Integração de Portadores de Necessidades Especiais (Caine).

Na quinta-feira (03), às 13h, será realizado um seminário com o tema “O impacto da empatia sobre o TEA na construção de uma sociedade mais respeitosa e inclusiva”, no auditório da UNIFG, em Piedade. O evento é voltado para coordenadores educacionais, professores do atendimento especializado, conselheiros tutelares e lideranças do segmento TEA.

No sábado (05), às 9h, estudantes autistas da rede municipal, acompanhados de seus responsáveis, participam de uma sessão de cinema acessível no Shopping Guararapes, com a exibição do filme “Divertidamente 2”. Paralelamente, unidades educacionais, de saúde e de assistência social promovem palestras e oficinas sobre o autismo.

