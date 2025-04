A- A+

conscientização Dia Mundial do Autismo reforça conscientização para cuidado com a qualidade de vida da população Data é celebrada nesta quarta-feira (2) e contará com diversas ações para conscientizar sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA)

O Dia Mundial de Conscientização ao Autismo é celebrado nesta quarta-feira (2) como uma oportunidade de trazer à tona pautas relevantes para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O Ministério da Saúde classifica o TEA como um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento do indivíduo. Assim, é possível ver interferências na capacidade de comunicação, linguagem, interação social e comportamento. Existe uma alta subnotificação, mas a ONU estima que 1% da população mundial vive com o TEA. No Brasil, o número chega a 2 milhões, enquanto em Pernambuco é de aproximadamente 90 mil pessoas.

Os dados, apesar de serem o que menos importa se comparados à realidade vivida no dia a dia, representam bem o impacto do Transtorno do Espectro Autista nas famílias. O diagnóstico precoce e tratamento adequado, no entanto, podem permitir o desenvolvimento de estímulos para independência e qualidade de vida dessas pessoas.

“Trabalhamos com comunicação, redução de comportamentos inadequados, para proporcionar uma interação social e melhor qualidade de vida escolar no âmbito do aprendizado. Além do apoio em todas as áreas que possam ajudar no desenvolvimento dessas crianças”, explicou a psicóloga e coordenadora da Clínica Grupo Acolher, Elizabeth Chagas, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Para a psicóloga, a data é importante para que a população se conscientize sobre o transtorno e dê o primeiro passo em prol da inclusão.



"Enquanto sociedade, podemos proporcionar inclusão, respeito, acolhimento e acessibilidade. Proporcionar uma inclusão escolar, criar políticas que incentivem pessoas com TEA no mercado de trabalho, apoio para as famílias, que é uma realidade muito distante, além de garantir diagnóstico e tratamento acessíveis, o que seria muito importante", disse.

Psicóloga Elizabeth Chagas, coordenadora da Clínica Grupo Acolher, que oferece atendimento especializado no Grande Recife. - Foto: Grabriel Regis/Divulgação

Tratamento de qualidade muda vidas

Uma história que pode servir como inspiração para a transformação e manutenção da qualidade de vida de pessoas com TEA é a de Nedson Junior, mais conhecido como Nuno, de 16 anos. Diagnosticado com autismo desde criança, ele contou com o apoio da mãe e psicopedagoga, Cinthia Cardoso, para que possa viver, hoje, de maneira independente e "tirar de letra" a realidade na qual está inserido.

Juntos, fundaram a Clínica Nuno Desenvolvimento, que oferece atendimento especializado no Recife e em Carpina, Mata Norte de Pernambuco, além de tratamento home care em qualquer parte do Estado. Hoje ele é sócio da empresa, atua como analista de convênio e sonha em se tornar um psicoterapeuta.

"A história do Nuno foi baseada na persistência e exigência. A relação com Nuno é maravilhosa. Ele é carinhoso, atencioso e responsável com o trabalho. Um conciliador que gosta muito de animais e crianças. A vida fez com que a gente conhecesse de verdade o que é o autismo e partisse para se especializar de fato. O que era proposto há 16 anos não iria atendê-lo totalmente. Essa necessidade fez com que isso se expandisse para outras crianças", explicou Cinthia.

Psicopedagoga Cinthia Cardoso e o filho Nuno, que tem TEA e vive uma vida com independência. - Foto: Clínica Nuno Desenvolvimento/Divulgação

Segundo a psicopedagoga, o principal desafio enfrentado hoje em dia está na qualificação dos profissionais que atuam no atendimento de pessoas com TEA para que elas tenham, assim como Nuno, uma realidade de independência e total capacidade de desenvolvimento pessoal.

"Apesar de certificados, existem profissionais que não estão devidamente habilitados e com identificação para trabalhar com o especial. O tratamento correto vai de acordo com o laudo médico e é feito apenas por especialistas", disse.

Para tentar ajudar nessa capacitação, a Clínica Nuno Desenvolvimento oferece atendimento especializado e gratuito para empresas, durante todo o mês de abril. O agendamento pode ser feito tanto no WhatsApp (81 98226-0838) ou pelo e-mail [email protected]. O objetivo é conscientizar sobre o transtorno e viabilizar a importância da inclusão definitiva dessas pessoas nos espaços públicos e privados.

"Houve uma evolução no sentido da visibilidade, mas não existe uma inclusão na sociedade, porque ainda há muita desinformação. São atitudes e ações que qualquer espaço pode implantar para receber bem essas pessoas, como ambientes em que se sintam acolhidos e confortáveis. Inclusão é vida. Quando você passa a incluir, você ajuda não só a pessoa com neurodivergência, mas também a família toda", completou Cinthia Cardoso.

Nedson Junior, mais conhecido como Nuno, de 16 anos - Foto: Clínica Nuno Desenvolvimento/Divulgação

Ações alusivas

Em Pernambuco, assim como n resto do Brasil, estão previstas diversas ações em alusão à data. No Recife, o destaque vai para a 4ª Caminhada pelo TEA, marcada para o sábado (5), com participação da clínica Diversus. O evento vai acontecer no 3° Jardim da avenida Boa Viagem, Pina, Zona Sul, a partir das 14h30, com o objetivo de promover a conscientização e mobilizar a população para apoiar a causa.



Veja a programação de atividades em alusão ao Dia Mundial da Conscientização ao Autismo em Pernambuco

Emissão de RG, atendimento do Procon, atividades esportivas, show de mágica, sorteios e participação do Instituto Autismo

Quando: 2 de abril, das 9h às 17h

Onde: Praça Engenho Massangana, Santo Amaro, Recife

Riomar Recife: Ação de sensibilização e entrega de cordão de identificação do autista

Onde: Piso Térreo, próximo à entrada principal

Quando: 2 de abril, das 9h às 22h

Clínica Grupo Acolher: Caminhada de conscientização ao autismo

Quando: 2 de abril, a partir das 15h30

Concentração: Avenida Historiador Pereira da Costa, número 809, Cabo de Santo Agostinho



Caminhada pela Conscientização do Autismo - Vitória de Santo Antão

Quando: 2 de abril de 2025, a partir das 15h

Onde: Saída da Praça Duque de Caxias rumo à Praça Leão Coroado



Passeio de Catamarã para marcar a Semana de Celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Quando: 5 de abril, a partir das 16h

Onde: Catamaran Tour (Cais Santa Rita, s/n - São José, Recife)

Informações e inscrição: @espaçovidamultiterapias (Instagram)

Clínica Despertar: Comemoração ao mês de conscientização com ações recreativas e shows

Quando: 5 de abril, das 9h às 12h

Onde: Parque Dona Lindu, Boa Viagem, Recife

4ª Caminhada pelo TEA, com participação da clínica Diversus

Quando: 5 de abril, a partir das 14h30

Onde: 3° Jardim da avenida Boa Viagem, Pina, Zona Sul do Recife



Festival "Viva as diferenças", com ações recreativas e apresentações artísticas

Quando: 12 de abril, das 15h às 19h

Onde: Parque da Jaqueira, Zona Norte do Recife

Agendamento de formação para empresas - Clínica Nuno Desenvolvimento

Gratuito por todo o mês de abril

Informações: WhatsApp: 81.9.8226.0838 ou e-mail: [email protected]



