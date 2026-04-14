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SAÚDE Dia Mundial do Café: veja três benefícios da bebida popular no Brasil Consumo pode fazer bem ao corpo, mas é preciso cuidado com suas propriedades

O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Mas a sua relação com o café não vem de hoje. O produto é historicamente central na economia do país e culturalmente muito forte na mesa dos brasileiros. Neste dia 14 de abril, quando é celebrado o Dia Mundial do Café, a bebida que dá nome à nossa primeira refeição do dia ganha ainda mais destaque.

Para a saúde, o café já mostrou que pode ser um aliado valioso. E diferentes estudos apontam para essa conclusão. No entanto, é preciso ter cuidado com o seu consumo. Especialistas apontam, por exemplo, que beber café assim que levanta da cama pode inibir os processos químicos naturais responsáveis pelo reinício do dia, criando uma dependência que pode deixá-lo mais cansado ao longo do dia.

Veja abaixo alguns benefícios que o café pode trazer:

Menor ansiedade e depressão: Pesquisadores da Universidade de Fudan, na China, descobriram que o consumo de duas a três xícaras de café por dia, considerado uma ingestão moderada, está associado ao menor risco de ansiedade e depressão, de acordo com informações do site especializado Medical Xpress.





Melhora no humor: A cafeína é estimulante. Ela aumenta a sinalização da dopamina no cérebro e faz você se sentir mais enérgico, alerta e engajado, de acordo com Ramin Mojtabai, psiquiatra e vice-presidente de pesquisa da Universidade de Tulane. Provavelmente é por isso que o café está associado a uma melhora de humor a curto prazo, principalmente nas primeiras horas após acordar.

Previne doenças cardíacas: Segundo o cardiologista Giovanni de la Cruz, chefe de Medicina Cardiovascular das clínicas Country e La Colina, na Colômbia, os estudos recentes mostram que o consumo moderado — entre três e cinco xícaras por dia — está associado a um menor risco de doenças coronárias, acidentes cerebrovasculares e até insuficiência cardíaca.

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