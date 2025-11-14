A- A+

Campanha de conscientização Dia Mundial do Diabetes: má alimentação e sedentarismo aumentam riscos para crianças e adolescentes No dia da campanha de conscientização global da doença, a Folha de Pernambuco procurou especialistas para abordar o crescimento de casos do tipo 2 nos jovens

Desde 1991, o Dia Mundial do Diabetes tem o dia 14 de novembro para reforçar a campanha de conscientização global de combate à doença.

O diabetes mellitus é uma condição causada pela baixa produção ou má absorção do hormônio da insulina, responsável por regular a quantidade de glicose circulante no sangue.

Antes típico de adultos, o diabetes tipo 2 cresce em crianças e adolescentes em razão de mudanças dos hábitos na alimentação, além do sedentarismo. A Folha de Pernambuco procurou especialistas para abordar os riscos no desenvolvimento das doenças nesta faixa etária da população.

Diabetes tipo 2

O diabetes tipo 2 ocorre quando o organismo não consegue aproveitar adequadamente a insulina produzida. Já o tipo 1 da doença é quando a pessoa tem uma deficiência na produção da insulina.

De acordo com a endocrinologista do Imip, Ana Carla Montenegro, o diabetes tipo 2 ainda é mais frequente em adultos e está relacionado à obesidade, condição que dificulta a ação da insulina e aumenta a resistência a esse hormônio.

No entanto, a médica alerta que os índices estão aumentando em crianças e adolescentes.

"Vem aumentando o diagnóstico do diabetes tipo 2 em fases mais precoces, o que é bem preocupante porque, quanto mais cedo se desenvolve, piores serão as consequências para a vida desse indivíduo", disse Ana Carla Montenegro.

Má alimentação

A endocrinologista detalha que o comportamento alimentar das crianças, com uma alimentação baseada em produtos industrializados, favorece o desenvolvimento do diabetes tipo 2.

"Comer comidas com baixo valor nutricional, industrializadas, com muito açúcar, faz com que, além da chance do aumento de peso, crie um ambiente desfavorável para a ação da insulina. Mesmo que as crianças não ganhem tanto peso, o próprio alimento causa uma condição no organismo de dificultar a ação da insulina. Essas crianças podem desenvolver o diabetes tipo 2 em idades precoces", detalhou.

A pediatra geral Marcela Amaral considera que os pais devem avaliar muito bem os alimentos encontrados nas prateleiras antes do consumo pelas crianças e adolescentes.

Uma dica que a médica divulga é para ter uma noção no momento de leitura dos rótulos. Os ingredientes que estão em maior quantidade aparecem primeiro nas listas. É preciso desconfiar quando tem muitos produtos químicos porque podem ser aditivos que fazem mal à saúde ao serem consumidos em excesso.

"O ideal é que desde o início da vida alimentar da criança boas práticas sejam instituídas pelas famílias para que adote o hábito realmente saudável, como comer mais os alimentos naturais que vem da terra", completou a pediatra.

Sedentarismo

A endocrinologista Ana Carla Montenegro aponta que o sedentarismo também é uma preocupação grande para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 nos jovens.

Além da má alimentação, as crianças e adolescentes estão cada vez mais voltadas para a exposição às telas e pouco exercício físico.

"Todo esse cenário contribui para que a gente tenha um aumento na chance de ganho de peso e desenvolvimento do diabetes tipo 2", afirmou.

Segundo a médica, um exemplo de ação importante para reverter esse cenário é a proibição do uso de celulares nas escolas.

"As crianças desenvolvem outro tipo de entretenimento nos intervalos das aulas. Isso incentiva esportes e deve ser associado a uma melhor orientação nutricional dada aos pais desses jovens”.

