A- A+

Saúde Dia Mundial do Doador de Sangue é celebrado nesta quarta-feira (14); saiba como doar Para doar, é preciso cumprir com algumas determinações

Nesta quarta-feira (14), é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data coincide com uma das temporadas de maior necessidade de estímulo às doações de sangue e de plaquetas, que é a chegada da estação das chuvas e do aumento das doenças respiratórias típicas da estação.

No período, há uma queda acentuada no número de doadores. Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o percentual ideal de doadores para um país esteja entre 3,5% e 5% de sua população. No Brasil, esse número é preocupante, pois não chega a 2%, segundo o Ministério da Saúde.

Atualmente, os estoques sanguíneos do Banco de Sangue, que atende 11 hospitais no estado, estão 50% abaixo do nível ideal, um índice considerado muito crítico.

“Estamos recebendo apenas cerca de 50 doações por dia, quando o ideal são 100 coletas diárias, para que se possa atender com equilíbrio às demandas dos hospitais. Esse número é muito baixo, sob risco de faltar bolsas de sangue para atendermos nossos pacientes”, afirma Ana Luiza Araújo, coordenadora regional de captação do Banco de Sangue.

Requisitos básicos para doação de sangue:



Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;



Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);



Estar em boas condições de saúde;



Pesar no mínimo 50 kg;



Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;



Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas.



Não é necessário estar em jejum;



Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);



Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;



Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 7 dias;



Não ter tido Sífilis, Doença de Chagas ou AIDS;



Não ter diabetes em uso de insulina;



Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.

Critérios específicos para o Coronavírus:

Pessoas com diagnostico ou suspeita de Covid, deverão aguardar 10 dias após completa recuperação e sem o uso de medicamentos;



Pessoas com teste positivo para Covid sem sintomas deverão aguardar por 10 dias após a data da coleta do exame;



Se teve contato com paciente positivo ou com suspeita de COVID-19 e/ou realizou isolamento voluntário ou por orientação médica aguardar 10 dias após o último contato/término do isolamento;



Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen.



Serviço

GSH Banco de Sangue Hemato - Recife

Novo endereço: Rua Dom Bosco, 723 - Boa Vista

Telefones: (81) 3972-4050 | WhatsApp: (81) 98107-0076

Atendimento: Diariamente, das 7h às 18h - incluindo sábados, domingos e feriados

Estacionamento gratuito.

Veja também

Imigração Mortos em rotas migratórias do Norte da África e Oriente Médio beiraram os 4 mil em 2022