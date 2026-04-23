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Literatura Dia Mundial do Livro: especialistas indicam livros que podem ajudar na preparação para o Enem As especialistas apontam que, quando o assunto é o Enem, é preciso ter um conhecimento que vai dos clássicos aos contemporâneos, especialmente os brasileiros e de teor social

Instituído na Conferência Geral da Unesco, em 1995, o Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais, celebrado nesta quinta-feira (23), homenageia obras e autores de todo o mundo, com o objetivo de incentivar a democratização do acesso aos livros e à leitura.

A data, 23 de abril, foi escolhida por, coincidentemente, ser marcada pelo falecimento de diversos autores de grande relevância para a literatura mundial como William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega.

No Brasil, a literatura é celebrada ainda em 29 de outubro, com o Dia Nacional do Livro. A data que marca a fundação da Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1810, é mais uma via para a conscientização dos benefícios da leitura regular.

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que desde 2010 unificou as formas de ingresso em universidades públicas de todo o país e tem como principal produto de pontuação uma redação que está entre as mais rigorosas do planeta, esse hábito se tornou ainda mais necessário.

Dia Mundial do Livro

Para a professora de português e redação Fernanda Bérgamo, referência em educação no Brasil há mais de 30 anos, a leitura regular é o adubo de um bom texto. “Todos os meus alunos já me ouviram dizer mais de uma vez”.

“A leitura regular funciona como um "treino invisível". Ela amplia vastamente o vocabulário e aumenta o domínio gramatical e gráfico do aluno”, afirma a educadora.

De acordo com a professora, ao ler, o estudante absorve estruturas gramaticais complexas e mecanismos de coesão de forma intuitiva. “Para o Enem, isso se traduz em fluidez. Quem lê muito raramente "trava" na construção dos períodos, pois já possui um repertório interno de como as ideias se conectam logicamente”, explica.

A educadora destaca que, apesar das tentativas de desenvolver um bom texto, a banca avaliadora geralmente consegue perceber quando o repertório do candidato é “raso”. "O maior erro é o que o Enem tem condenado pesadamente: o repertório 'coringa' ou 'clichê'".

A professora de português e redação Fernanda Bérgamo. Foto: Matheus Ribeiro/Arquivo Folha de Pernambuco.

“Quem não lê tende a usar citações soltas que decorou na internet, sem profundidade acadêmica. Há outros problemas que são muito comuns como citar autores sem entender o contexto histórico; limitar-se a argumentos óbvios e superficiais que já aparecem nos textos de apoio que acompanham o tema na prova e a dificuldade em transitar entre áreas do conhecimento com sociologia, filosofia e literatura de forma integrada”, detalha Fernanda.

Leitura

Bérgamo ressalta que uma bagagem de leitura regular permite que, na hora da redação, o aluno consiga olhar o problema sob múltiplas perspectivas, construindo uma argumentação muito mais convincente e menos linear. Assim, a diversidade de gêneros se faz importante para que essa bagagem esteja em constante expansão.

“Enquanto o jornalismo ensina a objetividade e a análise de fatos, a literatura clássica desenvolve a empatia e a compreensão da condição humana e os textos científicos trazem o rigor argumentativo”, comenta a educadora.

Para quem está começando agora, a professora aponta que a chave é colocar em prática a Leitura Ativa. Porém, para que se torne um hábito, é preciso que se tenha prazer com a leitura.

“Deve-se começar por temas de interesse pessoal e migrar gradualmente para editoriais de opinião e colunas de análise. É muito interessante anotar, ou pelo menos sublinhar, o argumento central de cada texto e pensar como ele poderia ser aplicado em um tema de redação”, orienta Bérgamo.

Hábito

Bérgamo ressalta ainda a importância da disciplina, mas sem auto cobranças excessivas: “de 15 a 20 minutos diários de leitura de textos informativos já fazem uma diferença monumental em poucos meses”, afirma.

Para Fernanda, algumas obras indispensáveis quando o assunto é Enem são: “Quarto de Despejo", de Carolina Maria de Jesus, porque é essencial para discutir a desigualdade social, a fome e a realidade urbana do Brasil e “Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis porque, além da genialidade literária, é uma aula sobre a hipocrisia das elites e as relações de poder”.

A jornalista e colunista literária da Folha de Pernambuco, Duda Menezes, avalia que os livros são um convite para uma imersão completa.

“A leitura literária de outros mundos e outras vivências nos permite um mergulho completo, estimula a empatia e o pensamento crítico. Porque estamos ali, naquele momento, vivendo outras vidas, de uma forma que só a literatura consegue fazer”, enaltece a jornalista.

Para Duda, quando se incorpora o hábito da leitura, passa-se a enxergar os livros não apenas como instrumentos de aprendizado e estudo, mas também como entretenimento, algo que faz parte da sua vida.

A jornalista e colunista literária da Folha de Pernambuco, Duda Menezes. Foto: Matheus Ribeiro/Arquivo Folha de Pernambuco.

“Assim, você vai naturalmente ampliar o seu repertório pessoal, mantendo os livros sempre por perto, sempre consultando e conhecendo novos mundos, ampliando os seus horizontes como um todo. Por exemplo, ler sobre algo que se passou durante uma guerra, com personagens inseridos, fatos históricos concretos, isso também vai estimular nosso pensamento e a forma como a gente enxerga e interage com essa história e essa realidade”, avalia Menezes.

Repertório

Quando o assunto é Enem, a colunista destaca que é preciso ter um conhecimento que vai dos clássicos aos contemporâneos, especialmente os brasileiros e de teor social.

“Às vezes, na idade do vestibular, pensamos que algumas leituras podem ser densas ou chatas e sequer damos uma chance. Porém, é possível encontrar histórias incríveis. Rir muito em livros de Machado de Assis e chorar com Clarice Lispector. Mas também é preciso estar ciente dos autores contemporâneos, como Socorro Acioli”, comenta Duda.

Entre os clássicos da literatura estrangeira que podem ajudar a enriquecer o repertório e ainda conquistar novos leitores, a jornalista cita o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, 1984 e A Revolução dos Bichos, de George Orwell.

“São livros que abrem a mente para bastante coisa e ainda preparam para a redação. Estimulando o pensamento crítico como um todo e, naturalmente, virando uma ferramenta de argumentação. Melhorando a forma como você se expressa, vai fazendo conexões e estimulando cada vez mais o pensamento crítico”, finaliza.

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