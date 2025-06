A- A+

MEIO AMBIENTE Dia Mundial do Meio Ambiente: Governo de Pernambuco lança conjunto de ações para preservação Entre os destaques, está o lançamento do Cartão Verde Pernambuco, primeiro projeto estadual de Pagamento por Serviços Ambientais, que beneficiará, na primeira etapa, até 180 famílias

Nesta quinta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, o Governo de Pernambuco lançou um pacote inédito de ações voltadas à preservação ambiental, justiça climática e ao fortalecimento da economia verde no estado.

O evento de lançamento, que integra a programação da Semana do Meio Ambiente, aconteceu no Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife.

Estiveram presentes na solenidade a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; a vice-governadora, Priscila Krause; o vice-prefeito de Olinda, Chiquinho; a secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, Ana Luiza Ferreira; o deputado estadual Wanderson Florêncio; o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Manuca Custódia; a secretária da Criança e Juventude de Pernambuco, Yanne Teles.

Também compareceram o vereador do Recife Davi Muniz; o diretor-presidente da CPRH, José de Anchieta; o diretor financeiro da Jucepe, Marcelo Montenegro; o superintendente do Ibama em Pernambuco, Daniel Galvão, e Imaculada Pietro, representante do Unicef. A solenidade contou, ainda, com a presença de outras autoridades.

Cartão Verde Pernambuco

Entre os destaques, está o lançamento do Cartão Verde Pernambuco, primeiro projeto estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que beneficiará, nesta primeira etapa, até 180 famílias com incentivo financeiro mensal para proteger áreas nativas.

A governadora Raquel Lyra durante lançamento de ações para preservação no Dia Mundial do Meio Ambiente | Foto:Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Com um investimento de R$ 1 milhão ao longo de 36 meses, o programa beneficiará até 180 famílias. Serão priorizados agricultores familiares, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais participantes do Edital Plantar Juntos Organizações Socioambientais, outra ação lançada nesta quinta (5).

“O Cartão Verde Pernambuco é um pagamento por serviço ambiental, para que produtores da agricultura familiar possam receber um incentivo do Governo de Pernambuco por preservar o solo, por apostar em agricultura sustentável, livre de agrotóxicos”, declarou a governadora Raquel Lyra.

O valor inicial do incentivo está estimado em R$ 320. Similar ao cartão do Programa Mães de Pernambuco, o Cartão Verde também permite o saque do benefício.

A secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, Ana Luiza Ferreira | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, Ana Luiza Ferreira, acrescentou que o valor do incentivo poderá variar de acordo com os projetos.

“Esse pagamento, ele é flexível, dependendo da área que está sendo cuidada, da quantidade de plantas que está sendo preservada”, explicou.

Plantar Juntos Organizações Socioambientais

O programa Plantar Juntos Organizações Socioambientais, também lançado nesta quinta-feira (5), prevê o plantio de pelo menos 450 mil mudas de espécies da Caatinga e da Mata Atlântica em duas frentes de atuação.

Serão seis organizações da sociedade civil selecionadas para desenvolver projetos com foco em agroecologia e tecnologias sociais, com um financiamento individual de R$ 1,5 milhão, para recuperação e conservação da vegetação nativa do solo e dos recursos hídricos; e outras quatro para ações de reflorestamento direto em Áreas de Proteção Permanente (APPs), no entorno de barragens, com financiamento de R$ 2,75 milhões, em parceria com a Compesa.

“As ações que anunciamos hoje vão muito além do simbolismo. Estamos falando de reflorestamento em larga escala, fortalecimento da economia verde e valorização das comunidades tradicionais. É o Governo do Estado atuando de forma integrada, com políticas sustentáveis, inovadoras e inclusivas”, destacou a secretária Ana Luiza.

Plantar Juntos Assentamentos

Outro pilar do pacote é o edital Plantar Juntos Assentamentos, que vai selecionar empresas especializadas na geração e comercialização de créditos de carbono para restaurar Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais (RLs) em assentamentos da reforma agrária. A meta é plantar pelo menos 2 milhões de árvores.

Plantar Juntos Cidades Verdes

Fechando o pacote, o decreto Plantar Juntos Cidades Verdes, publicado nesta quinta no Diário Oficial do Estado, determina que todas as obras públicas urbanas realizadas pelo Governo de Pernambuco incluam a arborização com espécies nativas.

Sempre que possível, serão utilizadas árvores juvenis, com altura entre 2,5 e 3,5 metros, acelerando a formação de áreas verdes e aumentando o conforto térmico nas cidades.

Selo Empresa Verde 2025

Na mesma cerimônia, 19 empresas pernambucanas receberam o Selo Empresa Verde 2025, que passou a adotar também critérios sociais e de governança (ASG), além dos ambientais.

O reconhecimento é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente (Semas-PE), Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe), Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe) e a CPRH-Agência Estadual de Meio Ambiente.

Dezenove empresas pernambucanas receberam o Selo Empresa Verde 2025 | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Nesta ação, são reconhecidas empresas de todos os portes que integram práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas estratégias de negócio de forma estruturada e contínua.

A Green Paperless, healthtech do sistema MV especializada em soluções para a eliminação do uso de papel em instituições de saúde, foi uma das contempladas com o Selo Empresa Verde 2025.

"Esse reconhecimento reforça o compromisso da Green com um futuro mais sustentável. O cuidado com o meio ambiente está entre os nossos principais pilares. Nosso propósito é transformar a forma como as instituições de saúde se relacionam com o papel. Ao recebermos este selo, renovamos nosso compromisso com o progresso da sociedade e com a preservação do planeta", celebra Genilson Cavalcante, CEO da Green Paperless.

A Green Paperless, healthtech do sistema MV, foi uma das contempladas com o Selo Empresa Verde 2025. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

