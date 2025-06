A- A+

NATUREZA Dia Mundial do Meio Ambiente: confira locais para se reconectar com a natureza no Recife e RMR Celebrado neste 5 de junho, a data faz um apelo importante à preservação e ao cuidado do meio ambiente

Nesta quinta-feira, 5 de junho, o mundo celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data que tem como objetivo reforçar a importância de cuidar do planeta e preservar a vida em todas as suas formas.

Criada em 1972 pela Organização das Nações Unidas (ONU), durante a Conferência das Nações Unidas, a data convoca governos, empresas, instituições e cidadãos para refletirem sobre as urgências ambientais do planeta.

Em 2025, o tema global escolhido pela ONU foi "O Fim da Poluição Plástica Global", trazendo à tona um dos maiores desafios da sociedade: o uso exagerado do plástico, que ameaça a saúde humana e os ecossistemas.

Mas se engana quem pensa que cuidar do planeta depende apenas de políticas globais. A conexão com o meio ambiente pode -e deve- começar no cotidiano.

A cidade do Recife e outros municípios da Região Metropolitana possuem diversas áreas verdes que convidam à pausa e à reconexão com a natureza.

Confira abaixo lugares no Recife e Região Metropolitana para se reconectar com a natureza:

Jardim Botânico do Recife

Localizado no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife, o Jardim Botânico é um dos principais centros de conservação da Mata Atlântica em Pernambuco.

Com 10,7 hectares de biodiversidade, trilhas ecológicas e ações educativas, o espaço oferece uma imersão real na natureza sem precisar sair da zona urbana.

O local é aberto ao público e funciona das 9h às 15h, de terça a domingo. A entrada é gratuita.

Jardim Botânico do Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Parque das Graças

Com um paisagismo moderno, ciclovias e áreas de descanso à beira do Rio Capibaribe, o Parque das Graças tornou-se um ponto de "respiro" no coração da cidade.

Parque das Graças, no Recife | Foto: Divulgação

Parque da Jaqueira

Dos parques mais emblemáticos do Recife, a Jaqueira, situado no bairro de mesmo nome, é um espaço de convivência entre natureza e cidade. Com grandes árvores, playgrounds e pistas esportivas, o parque é uma ótima opção para quem busca uma programação leve no fim de semana.

Parque da Jaqueira | Foto: Paulo Pedrosa/Especial para a Folha de Pernambuco

Parque Estadual Dois Irmãos

Mais do que zoológico, o espaço é uma importante unidade de conservação da fauna e flora. Localizado no bairro Dois Irmãos, Zona Norte do Recife, o local possui trilhas guiadas e atividades educativas, proporcionando aos visitantes o conhecimento sobre o ecossistema, suas plantas e seus animais nativos.

O parque funciona de terça a domingo, das 9h às 16h. O ingresso custa R$ 2 por pessoa, com gratuidade para visitantes com mais de 60 anos, crianças de até 1 metro de altura e portadores de necessidades especiais. Estudantes de escolas públicas pagam R$ 1.

Parque Estadual Dois Irmãos | Foto: Ingreti Santos/Divulgação

Jardim do Baobá

Às margens do Capibaribe, o Jardim do Baobá conecta cultura, história e meio ambiente. O espaço, localizado no bairro das Graças, abriga um baobá centenário, símbolo de memória africana.

Jardim do Baobá possui árvore centenária | Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

Ecoparque das Paineiras

Localizado em Paulista, Região Metropolitana do Recife, o Ecoparque das Paineiras possui muitas áreas verdes que permitem o contato com a natureza. Além disso, o espaço oferece pista de cooper, equipamentos de ginástica, academia da saúde e brinquedos infantis. O local funciona todos os dias da semana, das 5h às 22h.

Ecoparque das Paineiras, em Paulista | Foto: Prefeitura de Paulista/Divulgação

