Celebrado em 16 de novembro, o Dia Nacional da Dislexia reforça a importância da conscientização sobre esse transtorno específico de aprendizagem, que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo.



Segundo a Associação Brasileira de Dislexia (ABD), trata-se de uma condição de origem neurobiológica que interfere nas habilidades de leitura, escrita e soletração, sem relação com a inteligência. A detecção precoce e o acompanhamento especializado são fundamentais para o desenvolvimento e a inclusão escolar.



O Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região (CREFONO 4) chama atenção para o papel essencial do fonoaudiólogo na identificação, intervenção e acompanhamento de pessoas com dislexia — etapas fundamentais para garantir a inclusão escolar e social.



Para falar sobre os desafios enfrentados pelas famílias e as conquistas recentes, o CREFONO 4 conversou com Gabrielle M. Coury de Andrade, presidente de honra da Associação Dislexia MT e coordenadora do Grupo Nacional Mães do Brasil, movimento criado em 2018 que atua no acolhimento de famílias e na defesa de políticas públicas voltadas a pessoas com transtornos de aprendizagem.



Gabrielle M. Coury de Andrade, presidente de honra da Associação Dislexia MT e coordenadora do Grupo Nacional Mães do Brasil



Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas famílias no diagnóstico e no tratamento da dislexia?

O maior desafio das famílias é o diagnóstico tardio. Muitas crianças passam anos sendo vistas como desatentas ou preguiçosas, quando na verdade têm dislexia. O acesso ao tratamento especializado ainda é limitado, especialmente em cidades menores.



Quais avanços ou conquistas você destacaria nos últimos anos?

Tivemos conquistas importantes, como a Lei nº 14.254/2021, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Transtornos de Aprendizagem, incluindo a dislexia e o TDAH. Essa lei é resultado de muita mobilização das famílias e de entidades que lutam pela inclusão. Também vemos mais campanhas de conscientizaçãoe escolas buscando se capacitar — algo que antes era muito raro.



O que as mães relatam com mais frequência ao procurar o Grupo Nacional Mães do Brasil?

Recebemos relatos de angústia e desinformação. Muitas mães chegam cansadas de buscar ajuda sem respostas. Elas sentem falta de acolhimento nas escolas e de profissionais preparados. Ao mesmo tempo, há muita esperança quando conseguem um diagnóstico correto e percebem o progresso dos filhos com o acompanhamento fonoaudiológico e pedagógico adequado.



Como você, que é coordenadora Nacional de Mães, enxerga o papel do fonoaudiólogo no apoio às pessoas com dislexia?

O Fonoaudiólogo é essencial — ele ajuda a desenvolver as habilidades de leitura e escrita e trabalha lado a lado com a escola e a família. A fonoterapia traz resultados reais e fortalece a autoestima da criança. O olhar do fonoaudiólogo faz toda diferença na trajetória escolar e emocional do aluno. “A fonoaudiologia tem o poder de transformar vidas. Quando a escola, a família e os profissionais caminham juntos, a criança com dislexia se sente compreendida e capaz de aprender”, destaca Gabrielle M. Coury de Andrade.



Referência conceitual: Associação Brasileira de Dislexia (ABD) Classificação diagnóstica: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-V



*Com informações de assessoria de imprensa

