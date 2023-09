Dia Nacional da Doação de Órgãos: Caruaru celebra data com ações na cidade

A- A+

Para celebrar o "Setembro Verde" como mês da conscientização e incentivo à doação de órgãos - tema que é comemorado nacionalmente nesta quarta-feira (27), Dia Nacional da Doação de Órgãos - os hospitais Mestre Vitalino (HMV) e o Regional do Agreste (HRA) em Caruaru, Agreste pernambucano, promovem ações voltadas para o tema a partir desta terça (26).



Com palestras integrando a programação, as unidades de saúde, que atuam na captação de órgãos por meio das Organizações da Procura de Órgãos (OPO) e da Central de Transplantes Macrorregional Agreste, trazem para debate temas relevantes como "Comunicação de Notícias Difíceis", voltada para profissionais da área e "Ventilação Protetora no Potencial Doador", entre outros.





Rodas de conversas com pacientes e acompanhantes também integram a agenda, além de trabalho de orientação e sensibilização à população na rua.



Para Janine Duarte, enfermeira coordenadora da OPO, o ato de doar órgãos, e que pode salvar vidas, ainda é um tabu para muitas famílias.



"Muitas famílias não compreendem como a doação é realizada, por isso institui-se a campanha do Setembro Verde como forma de conscientização da sociedade sobre a importância de doar órgãos e tecidos", destaca a profissional de saúde.



Número de doações

De janeiro até os dias atuais, foram realizadas três doações de fígado no Mestre Vitalino e outras três no Regional do Agreste.



Já de rins foi feito uma no HMV e três no HRA. Córneas, foram 25 em cada uma das unidades. E de coração, foram realizadas três doações no Regional do Agreste.



Programação:



Terça-feira (26)

Palestra "Comunicação de Notícias Difíceis", às 14h

Onde: Auditório do Hospital Mestre Vitalino

Quarta-feira (27)

Orientação e sensibilização da população sobre doação de órgãos, às 8h



Onde: Via Parque



Palestra "Ventilação Protetora no Potencial Doador", às 14h



Onde: Auditório do Hospital Mestre Vitalino

Quinta-feira (27) e sexta-feira (28)

Roda de conversa com pacientes e acompanhantes sobre o processo de doação de órgãos e tecidos, às 9h



Onde: Ambulatório da Hemodiálise do Hospital Mestre Vitalino



