Dia Nacional da Luta contra endometriose é celebrado nesta quarta-feira; veja o que diz médica

Nesta quarta-feira, 13 de março, é celebrado o Dia Nacional da Luta contra a Endometriose, doença que acomete em média 10% das mulheres em idade fértil. O objetivo da data é chamar atenção para o problema, divulgar ações preventivas e terapêuticas e orientar portadoras da doença a buscarem o diagnóstico precoce e o tratamento adequado.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que quase 180 milhões de mulheres enfrentam a endometriose no mundo. No Brasil, a doença atinge cerca de sete milhões de mulheres, o que corresponde a uma a cada dez brasileiras em idade reprodutiva.

Médica ginecologista, Helaine Rosenthal explica que a endometriose é uma modificação no funcionamento do organismo que provoca uma menstruação retrógrada.

“O sangue menstrual, em vez de sair todo pela vagina, pode fluir pelas trompas e as células do endométrio se implantarem no ovário, cavidade pélvica, reto, bexiga e outros órgãos. O que acontece é que existe uma imunidade da mulher que faz com que essas células não se desenvolvam. Não existe causa definida, mas há uma falha no sistema imunológico que permite a replicação das células. Sabe-se que há essa menstruação retrógrada, mas pode ter, além da falha do sistema imune, questões multifatoriais, como alimentação, atividade física inadequada, aspecto genético de mãe ou irmãs que tiveram a endometriose”, explica.