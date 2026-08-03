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Saúde Dia Nacional da Saúde marca ação de atendimentos gratuitos no Recife e Olinda Iniciativa acontece nesta quarta-feira (05) e envolve as áreas de psicologia, odontologia, fisioterapia e medicina veterinária

Em celebração ao Dia Nacional da Saúde, celebrado nesta quarta-feira (5), a o UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de Nassau Recife (Graças, Boa Viagem e Caxangá) e as Faculdades UNINASSAU Olinda e Costa Dourada promovem diversos serviços de saúde gratuitos para a população.

A ação acontece durante a manhã, das 8h às 12h, e a tarde, das 13h às 18h.

Para os atendimentos, serão distribuídas fichas por turno, sendo 25 em Fisioterapia, 20 em Odontologia, 20 em Psicologia e 10 em Medicina Veterinária em cada uma das unidades.

Os serviços oferecidos são avaliação odontológica, limpeza, aplicação de flúor, plantão psicológico adulto e infantil, consulta, orientação veterinária, entre outros.

O coordenador regional das Clínicas-Escolas da UNINASSAU, Fellipe Miranda, considera que este tipo de iniciativa ajuda a ampliar o acesso para áreas fundamentais.

"Além de beneficiar diretamente a comunidade, a ação reforça o compromisso social das nossas Instituições em contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio de serviços humanizados e de qualidade", afirmou.

Confira a programação completa:

UNINASSAU GRAÇAS

Odontologia: avaliação, limpeza e aplicação de flúor;

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 615, Bloco D, no bairro das Graças;

Psicologia: plantão psicológico adulto e infantil;

Endereço: Rua Ana Angélica, 25, no bairro do Derby;

Fisioterapia: avaliação e orientação fisioterapeuta adulto e infantil;

Endereço: Rua Ana Angélica, 52, Derby;

Veterinária: consulta e orientação veterinária;

Endereço: Rua Fernando Lopes, 712, no bairro das Graças.

UNINASSAU BOA VIAGEM

Odontologia: avaliação, limpeza (simples) e aplicação de flúor;

Psicologia - plantão psicológico adulto e infantil e terapia ABA (triagem);

Endereço: Rua Jonathas de Vasconcelos, 316, Térreo, Boa Viagem.

UNINASSAU CAXANGÁ

Psicologia - plantão psicológico adulto e infantil;

Endereço: Avenida Joaquim Ribeiro, 1080, Caxangá.

UNINASSAU OLINDA

Odontologia - avaliação, limpeza(simples) e aplicação de flúor;

Psicologia - plantão psicológico adulto e infantil;

Fisioterapia - avaliação e orientação fisioterapeuta adulto e infantil;

Endereço: Shopping Patteo Olinda, Piso G1 (Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada).

UNINASSAU COSTA DOURADA

Psicologia: plantão psicológico adulto e infantil;

Endereço: Rodovia PE-60, KM 03, nº 3200.

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