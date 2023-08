Dia Nacional da Saúde: Quem deu origem à data?

A- A+

Neste sábado, o Brasil comemora o Dia Nacional da Saúde, data implementada no calendário oficial brasileiro em novembro de 1967 pelo então Ministério da Saúde e da Educação e Cultura. A celebração busca aumentar a sensibilização dos brasileiros sobre a importância de estilos de vida considerados saudáveis e da educação sanitária.

O tema ganha destaque no ano em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou como encerrada uma das piores emergências de saúde que a sociedade moderna já viveu. Somente no Brasil, a pandemia da Covid-19 deixou 700 mil mortos e, no mundo, mais de seis milhões. Mas você sabe qual a origem do Dia da Saúde no país?

5 de agosto foi escolhido no final dos anos 60 para simbolizar a importância do tema em homenagem ao médico Oswaldo Gonçalves Cruz, que nasceu na mesma data em 1872. O sanitarista teve um papel fundamental no enfrentamento de grandes epidemias no Brasil, como da febre amarela, da peste bubônica e da varíola.

Graduado em 1892 na então Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, uma das instituições mais antigas do país, Oswaldo Cruz estudou durante alguns anos microbiologia e imunologia no Instituto Pasteur, em Paris, na França. Quando retornou ao Brasil, o Porto de Santos começava a enfrentar a epidemia de peste bubônica.

A pedido do governo federal, foi um dos responsáveis por identificar a doença junto aos médicos Adolpho Lutz e Vital Brazil. Com isso, em 1900, o país criou dois laboratórios para produção de imunobiológicos contra a peste: o Instituto Butantan, em São Paulo, e o Instituto Soroterápico Municipal, no Rio de Janeiro – que no futuro se tornaria a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Três anos depois, Oswaldo Cruz foi colocado à frente da Diretoria-Geral de Saúde Pública do Brasil (DGSP), cargo que corresponde atualmente ao de Ministro da Saúde. Na época, o médico lidou não apenas com a epidemia peste, mas da febre amarela. Somente um ano depois, teve um novo desafio, a campanha de vacinação contra a varíola.

Só naquele ano, mais de três mil pessoas haviam morrido pela doença no Rio de Janeiro, então capital do país. Porém, a iniciativa de imunização em massa, com membros da brigada sanitária entrando na casa das pessoas para obrigar a vacinação, gerou resistência da população.

O evento ficou conhecido como a Revolta da Vacina, que em apenas cinco dias deixou um saldo de 945 prisões, 110 feridos e 30 mortos, segundo o Centro Cultural do Ministério da Saúde. O governo controlou a rebelião, mas abriu mão da obrigatoriedade da aplicação da dose.

Com prestígio internacional, Oswaldo Cruz deixou o comando da Diretoria-Geral de Saúde Pública em 1909, quando passou a se dedicar ao Instituto Manguinhos. Pouco depois, o local virou Instituto Oswaldo Cruz. Em 1915, porém, por motivos de saúde, abandonou a direção da instituição, e se mudou para Petrópolis.

Chegou a ser eleito prefeito da cidade serrana, mas não durou muito tempo no cargo. Devido a crises de insuficiência renal, morreu em fevereiro de 1917, com somente 44 anos.

Embora no Brasil o Dia Nacional da Saúde seja comemorado em agosto em homenagem a Oswaldo Cruz, em âmbito global o Dia Mundial da Saúde é celebrado em maio, no dia 7, por marcar o aniversário de fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS) – que completou 75 anos neste ano.

