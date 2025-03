Dia Nacional de Combate ao Câncer Colorretal: confira sinais de alerta, prevenção e tratamento

O Dia Nacional de Combate ao Câncer Colorretal é celebrado nesta quinta-feira (27), em alusão ao Março Azul Marinho, mês que simboliza a luta contra a doença.

O câncer colorretal, que afeta o intestino grosso e o reto, é um dos tipos mais comuns no mundo e a incidência no Brasil aumenta a cada ano.

Entretanto, quando diagnosticado precocemente, as chances de cura são muito altas. Por isso, o Março Azul Marinho visa conscientizar sobre a importância da prevenção.

Causas do câncer colorretal

A médica gastroenterologista do Hospital Barão de Lucena, Aline Pinheiro, destaca quais fatores aumentam a propensão de desenvolver a doença.

"Alimentação pobre em fibras e rica em produtos ultraprocessados, sedentarismo, obesidade, tabagismo e consumo excessivo de álcool estão entre os principais. Além disso, pessoas com histórico familiar de câncer colorretal ou doenças inflamatórias intestinais, como retocolite ulcerativa e doença de Crohn, também devem ter atenção redobrada", comentou.

Doença pode ser assintomática

A médica destaca que os sintomas podem variar e que a possibilidade da doença ser assintomática faz os pacientes demorarem a procurar tratamento.

"No início, o câncer colorretal pode ser assintomático, mas é importante ficar atento aos sinais, como alteração no hábito intestinal (diarreia ou prisão de ventre sem explicação), presença de sangue nas fezes, dor abdominal persistente e perda de peso inexplicável. Como esses sinais podem ser confundidos com problemas gastrointestinais comuns, muitas pessoas demoram a procurar ajuda médica", ressaltou.