Conscientização Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo: psiquiatra destaca importância da conscientização Data celebrada nesta quinta-feira (20) alerta para os riscos do consumo abusivo de substâncias psicoativas

Nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, é celebrado o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, uma data importante para a conscientização sobre os riscos do consumo abusivo de substâncias psicoativas.



Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o consumo nocivo de álcool é responsável por mais de 3 milhões de mortes por ano em todo o mundo. O alcoolismo pode levar à dependência e a diversos problemas físicos, mentais e sociais.

O psiquiatra do Imip, David Pinheiro, alerta como identificar o etilismo.

“Os principais sinais e sintomas do etilismo incluem consumo compulsivo, aumento da tolerância ao álcool, síndrome de abstinência e prejuízos na vida pessoal e profissional”, explica o médico.

Para ele, é fundamental diferenciar o uso social do álcool do uso problemático, que pode estar associado a fatores de risco como predisposição genética, influência social, transtornos mentais e ambiente familiar.

O médico pontua os riscos do etilismo para a saúde. Entre as doenças físicas associadas estão a cirrose hepática, hipertensão arterial e problemas cardiovasculares. No âmbito mental, o consumo excessivo de álcool pode desencadear ou agravar quadros de depressão, ansiedade e outros transtornos psiquiátricos.

Além disso, o alcoolismo afeta a vida social, podendo levar a conflitos familiares, dificuldades no ambiente de trabalho e desemprego.

“O impacto do alcoolismo na população geral gera altos custos para o sistema de saúde pública, perda de produtividade e coloca em maior risco grupos vulneráveis, como jovens, gestantes e idosos”, alerta o psiquiatra, reforçando a importância do tratamento e a prevenção para minimizar esses danos.

“Estratégias como campanhas educativas, fortalecimento das políticas públicas de saúde mental, acesso a serviços especializados como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), psicoterapia e uso de medicação adequada podem contribuir para a redução do problema”, afirma.

O consumo responsável de álcool é essencial para preservar a saúde e o bem-estar de todos. Pequenas mudanças de hábito podem fazer uma grande diferença. Se você ou alguém que conhece enfrenta dificuldades relacionadas ao álcool, não hesite em buscar ajuda profissional. A conscientização é o primeiro passo para uma vida mais saudável.



