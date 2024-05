Dia Nacional de Doação de Leite Humano: Brasil é referência internacional em bancos do alimento

A- A+

Dia 19 de maio é o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, iniciativa para promover o aleitamento materno, incentivar doações, promover debates, esclarecer dúvidas e divulgar bancos de leite aptos a receber e encaminhar doações às famílias necessitadas.

O Brasil tem a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo, sendo referência internacional por utilizar ferramentas que aliam baixo custo e alta qualidade e tecnologia. São 222 centros em todos os estados e, ainda, 217 postos de coleta.

São os bancos de leite materno, que englobam ações de coleta, processamento e distribuição, além de atendimento para apoio e orientação ao aleitamento. Este ano, a celebração da data tem como tema “Amor em cada gota doada, vida em cada gota recebida”.

Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada ano, 340 mil bebês brasileiros nascem prematuros ou com baixo peso. O número corresponde a 12% do total de nascidos vivos. Eles são os principais beneficiados pela doação de leite humano, principalmente durante o período em que se encontram em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) neonatais e não podem ser amamentados pela mãe.

Dados do Ministério da Saúde apontam que, entre janeiro e dezembro de 2023, foram registrados 253 mil litros de leite humano doados no Brasil, beneficiando mais de 225 mil recém-nascidos. O número é 8% maior do que o registrado no ano anterior, mas ainda representa apenas 55% da necessidade do país.

Segundo números divulgados pela Agência Brasil, somente em março foram quase 16 mil doadoras em todo o país, mais de 18 mil receptores e 20.158 litros de leite coletados.

Ainda segundo o Ministério, o aleitamento materno é capaz de diminuir em até 13% a morte de crianças menores de 5 anos em todo o mundo por causas preveníveis, diminuindo a ocorrência de diarreias, afecções perinatais e infecções, principais causas de morte de recém-nascidos.

