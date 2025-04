Dia Nacional de Libras: entenda origem da data, celebrada nesta quinta-feira (24)

A- A+

A comunidade surda do Brasil celebra nesta quinta-feira (24) o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras). A data comemorativa foi instituída pelo projeto de lei (PL 6428/09) e sancionada no dia 22 de dezembro de 2014.

Também em 2014, foi divulgado o edital do primeiro vestibular para o curso de graduação em Língua de Sinais Brasileira/Português como Segunda Língua, com a primeira turma iniciando no primeiro semestre de 2015. A língua de sinais é reconhecida desde 2002, pela Lei nº 10.436, que foi publicada justamente no dia 24 de abril.



De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 5% da população apresenta algum grau de surdez, ou seja, mais de 10 milhões de habitantes. Dentre esses, 2,7 milhões apresentam surdez completa.

O que é Libras?

A Língua Brasileira de Sinais, conhecida por Libras, é uma língua de modalidade gestual-visual onde é possível se comunicar através de gestos, expressões faciais e corporais.



A Libras não é uma linguagem, e sim uma língua, pois é falada por um povo, possui regras, estruturas, sintaxe, semântica e pragmática próprias e definidas. Além disso, é definida como a língua materna do surdo brasileiro.

História

As pessoas com surdez no Brasil só tiveram acesso à educação no Império, no ano de 1857, no governo de Dom Pedro II.

Na antiga capital do país, Rio de Janeiro, foi fundado o Imperial Instituto de Surdos-Mudos (posteriormente renomeado Instituto Nacional de Educação dos Surdos - INES), quando se iniciou o processo de educação formal dos surdos no Brasil. O público passou a ter uma escola especializada para sua educação.



A Língua de Sinais Francesa, desenvolvida a partir do método do professor francês Charles-Michel de l'Épéel, teve grande importância na consolidação da Língua Brasileira de Sinais.

l'Épéel foi um abade francês que se dedicou à educação dos surdos com o objetivo de poder educá-los de acordo com os princípios do cristianismo. Alguns especialistas do assunto dão a ele o título de “pai dos surdos".

No Brasil, o pioneiro na educação de surdos foi o professor francês Ernest Huet, que esteve por trás da criação da primeira escola voltada para a educação de surdos, o Imperial Instituto de Surdos-Mudos.

O professor trouxe a Língua de Sinais Francesa e, por meio dela, se estabeleceram as bases para a língua de sinais brasileira.

Curso gratuito de Libras em Pernambuco

Neste ano, em fevereiro, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) abriu inscrições para cursos gratuitos de Libras. Foram divulgadas mais de 2.100 vagas distribuídas em todo o estado, com uma carga horária total de 60 horas e duração de cinco meses.



À Folha de Pernambuco, a SEE confirmou que está previsto um novo curso para o segundo semestre de 2025.

