Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência: cegos participam de show da Orquestra Criança Cidadã

O concerto promovido pela Orquestra Criança Cidadã, no Quartel do Cabanga, Zona Sul do Recife, na manhã desta quinta-feira (21), teve como convidados especiais cerca de 30 pessoas com deficiência visual ou de baixa visão que integram o Instituto de Cegos Antônio Pessôa de Queiroz, em celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. O instituto é mantido pela Santa Casa.

A ideia surgiu da perspectiva de que uma pessoa com deficiência visual teria como apreciar um evento desse tipo, visto que se trata de uma experiência inteiramente auditiva.



Os cegos receberam orientações do maestro Jadson Dias para ouvir músicas tocadas por 70 alunos do bairro do Coque que compõem a orquestra, com instrumentos de cordas friccionadas, sopro e percussão.

Maria dos Prazeres, de 55 anos, ficou feliz em participar do concerto. Ela ficou cega por causa da diabetes. É a primeira vez que ela tem a experiência auditiva presencialmente.

“Eu já tinha visto uma orquestra na televisão. Eu me emocionei muito, porque me fez lembrar quando eu era menor, que eu tocava em banda marcial. É muito lindo escutar essas crianças tocando. É um privilégio muito grande. Ouvir cada instrumento é muito lindo. Os sons parecem ser iguais, mas não são”, disse.

Giovana Yasmim toca flauta transversal e comemora a oportunidade de levar as melodias aos ouvidos das pessoas com deficiência visual.

“É uma coisa muito boa estar apresentando a eles a música. São pessoas que nunca escutaram pessoalmente, só pela televisão. E é muito bom estar aqui apresentando para eles umas coisas novas”, concluiu.

