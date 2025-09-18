A- A+

CINEMA Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência: São Luiz exibe "Seu Cavalcanti" em sessão inclusiva Ação contará com audiodescrição, interpretação em Libras direto na tela e legendas descritivas

Neste domingo (21), Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a partir das 16h, o Cinema São Luiz, na Rua da Aurora, área central do Recife, exibirá uma sessão gratuita e totalmente acessível do filme pernambucano “Seu Cavalcanti”, dirigido por Leonardo Lacca. A exibição contará com audiodescrição, interpretação em Libras diretamente na tela e legendas descritivas.

A exibição faz parte da ação "rota de lazer", promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco (SJDH) em parceria com o Cinema São Luiz. No domingo, a SJDH conduzirá usuários do PE Conduz da Região Metropolitana do Recife, Caruaru, Vitória de Santo Antão e Timbaúba, de suas casas para o Cinema.

A atividade é aberta a todas as pessoas com deficiência que queiram participar, com direito a um acompanhante. Não é necessário retirar ingressos antecipadamente, basta chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência. A entrada será por ordem de chegada até a lotação da sala, de 392 lugares.

Acessibilidade e inclusão

Segundo a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueiredo, a iniciativa reforça o compromisso da atual gestão com a acessibilidade e inclusão:

“O Governo de Pernambuco, por meio da SJDH, tem trabalhado para garantir o direito das pessoas com deficiência de viverem com autonomia e participarem plenamente da sociedade. Promover acessibilidade, fortalecer políticas públicas e ampliar o acesso à cultura e ao lazer são passos fundamentais para construirmos um estado mais justo, inclusivo e com oportunidades para todos”.

O superintendente estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, Marcos Gervásio, destaca a importância simbólica da atividade:

“Mais do que uma ida ao cinema, esta rota representa um gesto de reconhecimento e valorização das pessoas com deficiência. É um momento de lazer, mas também de reafirmação do nosso compromisso com a inclusão, com a quebra de barreiras e com o fortalecimento da luta por direitos”.

Um dos usuários do PE Conduz que participará da atividade, Israel Miguel Martins, celebrou a oportunidade de viver a experiência:

“Essa é a minha primeira vez no Cinema São Luiz, estou muito feliz. O PE Conduz já era ótimo e ficou ainda melhor, Paulinha, a coordenadora, e a equipe fazem toda a diferença. Ela organiza as rotas, avisa pelo WhatsApp, e sempre trata a gente com muita dignidade e amor pelo que faz. Nessa gestão, o PE Conduz melhorou muito e vem fazendo a diferença para a gente, pessoas com deficiência, porque é muito difícil andar de ônibus, principalmente para quem precisa de acompanhante”.

Seu Cavalcanti

O filme acompanha a história de Seu Cavalcanti, um homem de mais de 90 anos com uma saúde de ferro. Desde o início dos anos 2000, o cineasta Leonardo Lacca registra o cotidiano do avô, revelando a figura marcante que tanto o inspirou profissionalmente.

Quando Seu Cavalcanti se vê diante de um desafio que ameaça sua autonomia, o longa acompanha sua trajetória para reconquistar a independência e o prestígio na sociedade.

Rota de lazer

A rota faz parte das iniciativas da SJDH para promover o acesso à cultura e ao lazer de forma inclusiva, celebrando as conquistas e reforçando a luta pelos direitos das pessoas com deficiência em Pernambuco. Nesse caso, garantindo que possam desfrutar da experiência cinematográfica com autonomia e inclusão.

