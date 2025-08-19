A- A+

Serviço Dia Nacional do Ciclista: shopping no Recife oferece manutenção gratuita de bikes Celebrado nesta terça-feira (19), a data contará com uma edição da Estação Duas Rodas no Plaza Shopping, na Zona Norte da capital

No calendário, 19 de agosto marca uma data especial para aqueles que pedalam: o Dia Nacional do Ciclista.

Como uma forma de conscientização sobre a causa, o Plaza Shopping, que fica em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, aproveita nesta terça-feira (19) para discutir a manutenção e os cuidados necessários das bicicletas no dia a dia do trânsito.

A iniciativa Estação Duas Rodas retorna para uma nova edição e oferece serviços gratuitos das 14h às 18h, no bicicletário, no piso E1, localizado no Edifício Garagem do shopping.

Alguns dos reparos fornecidos durante a ação serão apertos e regulagem diversas nas bikes dos usuários.

“A proposta dos reparos chega como um cuidado extra para que a segurança de quem usa esse modal esteja em primeiro lugar, além das orientações educativas para que possamos ter um trânsito mais harmonioso. Também aproveitamos a oportunidade para estimular a população a adotar hábitos saudáveis para o corpo e mente, e sustentáveis por meio da redução de gases poluentes”, fala a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping, Jakeline Soares.

Para mais informações, os interessados devem acessar as redes sociais do Plaza, como o Instagram @plazacasaforte e o site https://www.plazacasaforte.com.br.

Serviço

Estação Duas Rodas com reparos de bikes no Plaza Shopping

Endereço: rua Dr. João Santos Filho, 255 - Parnamirim, Recife - PE, 52060-615

Quando: nesta terça, dia 19 de agosto de 2025 - Dia Nacional do Ciclista

Horário: das 14h às 18h

Onde: bicicletário, no piso E1 do shopping

Veja também