saúde Dia Nacional do Combate à Cefaleia: especialista alerta sobre dores de cabeça constantes De acordo com o médico neurologista Fernando Travassos, a patologia está entre as queixas mais comuns e recorrentes entre a população

O Dia Nacional do Combate à Cefaleia é celebrado nesta sexta-feira (19) com o objetivo de alertar a população sobre a importância de estar atento às dores de cabeça constantes e o que fazer para combatê-las.

De acordo com o médico neurologista Fernando Travassos, coordenador da enfermaria de Neurologia e do ambulatório do Hospital Pelópidas Silveira, no Curado, Zona Oeste do Recife, a patologia está entre as queixas mais comuns e recorrentes entre a população.

"É importante saber que existem mais de 100 tipos de dores de cabeça e, em hipótese alguma, elas devem ser negligenciadas. A indicação é que se procure um médico caso esteja sentindo mais de três dores de cabeça por mês, há mais de três meses", alerta o médico



O especialista aponta que os principais tipos de dores de cabeça são cefaleia tipo tensão, enxaqueca e cefaleia crônica diária, e que entre os critérios clínicos avaliados para identificar estão a frequência da dor, a intensidade, se elas limitam ou não a capacidade diária do paciente de realizar atividades habituais.

"Todos os impactos sobre a qualidade de vida do paciente são mensurados na avaliação. Outra atitude que deve ser evitada é a automedicação, realizada com frequência por nossa população", informou Fernando Travassos.

O Maio Bordô é um mês de conscientização lembrado pela Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBCE) com o objetivo de alertar a população sobre os tipos de dores de cabeça e o reconhecimento das cefaleias primárias, sem gravidade e que não oferecem risco imediato ao paciente, e as secundárias, que podem ter consequências mais graves.



Para reforçar a importância do diagnóstico e tratamento precoce, o Hospital Pelópidas Silveira, unidade voltada exclusivamente para a área neuro-cardio, realiza, nesta sexta-feira (19), palestras educativas e rodas de conversa, com pacientes e acompanhantes, sobre a patologia.



A unidade de saúde orenta que os primeiros atendimentos em casos de cefaleia no Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser realizados nos postos de saúde da família, no município de residência do paciente.



O médico clínico deverá avaliar a necessidade de uma consulta especializada. No caso de cefaleias que estejam associadas a sintomas neurológicos, é necessário procurar uma emergência para uma definição diagnóstica e posterior encaminhamento para os centros de referência.

