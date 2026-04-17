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Leitura Dia Nacional do Livro Infantil: Biblioteca da Alepe recebe crianças para recreação nesta sexta (17) Alunos de escolas do Recife e de outros municípios pernambucanos viveram manhã de acolhimento lúdico e contação de histórias

Para comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil, que cai neste sábado (18), dezenas de alunos tiveram um dia diferente na Biblioteca da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), na Boa Vista, área central do Recife, com um acolhimento lúdico e contação de histórias nesta sexta-feira (17).



As crianças, que vieram de escolas do Recife e de outros municípios do estado, visitaram o hall da biblioteca e participaram de atividades recreativas.

Na ocasião, a autora Cecília Dantas fez uma leitura de sua obra "Serafim e o sol", que aborda a temática da preservação ambiental por meio da história do galo Serafim. O animal sai em busca do amigo Sol, que resolveu sumir para alertar a população sobre as questões climáticas.

Para a escritora, que é autora de mais outros dois livros e venceu o Prêmio de Literatura Infantil da Academia Pernambucana de Letras, a oportunidade representa a experiência de apresentar a sua obra para os mais jovens.

"A importância da literatura é de assegurar e garantir esse direito à literatura às crianças. Esse espaço da biblioteca da Alepe é fenomenal. As crianças escutam história, conhecem a autora. Que venham mais projetos para levar a literatura infantil para as crianças e os jovens", falou.



O momento ainda teve a participação da boneca Emília, que faz parte do universo do Sítio do Pica Pau Amarelo, do escritor Monteiro Lobato.



Élida Maria, que é bibliotecária da biblioteca municipal Rui Barbosa, em Tracunhaém, cidade da Mata Norte de Pernambuco, comemorou a iniciativa vivida durante a manhã.



Ela acompanhou os estudantes do quinto e nono ano dos colégios Maria Clemilda e Joaquim Canuto, respectivamente.



"Eles [os alunos] estão encantados com o lugar, com o ambiente. Estamos aqui trazendo eles para resgatar a cultura, de conhecer livros, visitar uma biblioteca, aprender e viajar com os livros. Esse momento está sendo muito gratificante e importante.", disse Élida.

Ariel Eloise, de 11 anos, aproveitou a experiência para conhecer livros novos e visitar a biblioteca da Assembleia Legislativa de Pernambuco pela primeira vez.



"Foi muito legal fazer essa viagem, conhecer a biblioteca da Alepe. Gostei muito da excursão de poder vir aqui junto com a minha escola e gostei muito dos personagens e de todos os livros que conhecemos", comentou a menina.



Segundo a gerente da Biblioteca da Alepe, Sirlênia Araújo, a comemoração do Dia Nacional do Livro Infantil ocorre no local há mais de 20 anos.



"Fazemos isso há 20 anos e para a gente sempre é um prazer e uma alegria receber as crianças aqui e com contação de história, brincadeiras e pinturas. É um momento maravilhoso", afirmou.

Alunos de escolas do Recife e de outros municípios pernambucanos visitaram a Biblioteca da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para momento de acolhimento lúdico. Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Cecília Dantas, escritora. Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Elida Maria, bibliotecária da biblioteca municipal Rui Barbosa, em Tracunhaém. Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Alunos de escolas do Recife e de outros municípios pernambucanos visitaram a Biblioteca da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para momento de acolhimento lúdico. Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Alunos de escolas do Recife e de outros municípios pernambucanos visitaram a Biblioteca da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para momento de acolhimento lúdico. Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Alunos de escolas do Recife e de outros municípios pernambucanos visitaram a Biblioteca da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para momento de acolhimento lúdico. Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Ariel Eloise, de 11 anos. Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Sirlênia Araújo, bibliotecária e gerente da Biblioteca da Alepe. Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Como visitar

A Biblioteca da Alepe está aberta a todo o público, de segunda a sexta-feira. Os interessados podem visitar o espaço, que está localizado no Térreo do Anexo I da Assembleia Legislativa de Pernambuco, na Rua da União, 397, na Boa Vista.

O local funciona de segunda a quinta, das 8h às 18h, e nas sextas, de 8h às 13h. Para mais informações, estão disponíveis o Instagram e o telefone 81 3183-2252.



"Qualquer pessoa pode vir à biblioteca, para ler, para estudar, para pesquisar, para estudar e a biblioteca está de portas abertas", completou Sirlênia.



Origem da data

O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado no dia 18 de abril, em homenagem ao aniversário do escritor Monteiro Lobato. A data foi oficializada em 2002 e busca incentivar o hábito da leitura para os pequenos.



Famoso por obras como o Sítio do Pica Pau Amarelo e Reinações de Narizinho, Lobato foi um dos grandes nomes da literatura infantil brasileira e morreu em 1948.

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