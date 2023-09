A- A+

PERNAMBUCO Dia Nacional do Trânsito: Detran-PE organiza ação educativa para estudantes do Recife O evento contou ainda com apresentação da Turma do Fom-Fom, que passou alguns cuidados que podem ser tomados pelas crianças no trânsito

Em homenagem ao Dia Nacional do Trânsito, comemorado nesta segunda-feira (25), a Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) realizou uma ação educativa para alunos do Colégio Vera Cruz, localizado no bairro das Graças, Zona Norte da capital. Os estudantes foram acolhidos pela "Turma do Fom-Fom", trupe de palhaços que passam instruções, de maneira lúdica e divertida, sobre cuidados a serem tomados na direção de veículos.

Na manhã desta segunda, o foco da Turma do Fom-Fom era passar orientações para as crianças sobre cuidados a serem tomados na faixa de pedestres, além de ensinarem sobre os significados de cada cor do semáforo, entre outros temas. Para isso, o Detran fechou um sinal nas imediações do colégio com cancelas especiais, para que os estudantes estivessem seguros durante a ação educativa, que também se estendeu para o auditório da escola.

"Em meio à Semana Nacional de Trânsito, que se encerra agora né segunda-feira, com a comemoração do Dia Nacional do Trânsito, deixamos um marco com as diversas ações realizadas nesse meio tempo. Foram diversas medidas educativas tomadas em várioas pontos da Região Metropolitana do Recife, que contaram também com um curso de Mecânica Básica, voltado exclusivamente para mulheres, que nós ofertamos, para que elas fossem formadas com conteúdos que podem ajudá-las enquanto conduzem seus veículos", começou o Diretor Presidente do Detran-PE, Carlos Ferreira.



"Nós também tomamos um momento especial para destacar os principais riscos que o trânsito pode oferecer e os principais cuidados a serem tomados. Uma ação com a Semana Nacional de Trânsito é muito importante justamente para que possamos diminuir os índices de sinistros de trânsito, que apenas aumentam, principalmente na capital, mas também em todo o estado", finalizou.

Nesta segunda também foi realizada, no mesmo semáforo nas imediações do colégio, a "Plante amor no trânsito", ação especial que busca conscientizar os condutores dos veículos que passavam pelo local, com foco no fortalecimento da gentileza entre todos. Confira, abaixo, as orientações passadas pelos agentes.

Ao ver um pedestre, pare na faixa;

Evite usar a buzina desnecessariamente;

Mantenha-se sempre atento ao dirigir;

Use o celular apenas quando não estiver dirigindo;

Evite reagir a provocações no trânsito.

Para trazer a Turma do Fom-Fom para o ambiente educacional, a escola interessada pode entrar em contato através do e-mail eventosecamp[email protected] e agendar uma apresentação.

