Voluntariado Dia Nacional do Voluntariado é comemorado nesta segunda-feira com programação especial na Casa Zero Haverá várias atividades no espaço, a partir das 9h, e aberto ao público

Comemorado nesta segunda-feira, o Dia Nacional do Voluntariado terá programação gratuita e especial na Casa Zero, no Bairro do Recife. Para celebrar a data, todos as iniciativas ligadas à Rede Muda Mundo (Casa Zero, Transforma Brasil, Novo Jeito, Porto Social e Fábrica do Bem), se uniram para movimentar um dia inteiro de atividades voluntárias.

Haverá oficinas, palestras, workshops, assessoria contábil, aconselhamentos, oficinas, ioga, leitura, brincadeiras, entre outras atividades. Ocorrerá das 9h às 19h e é aberto ao público, com opções para vários estilos e necessidades.

Neste mês, o foco da Rede Muda Mundo é dar visibilidade ao Transforma Brasil, a plataforma que já contabilizou 4 milhões de horas de trabalhos voluntários viabilizados pelo encontro de instituições que precisam de ajuda de outras pessoas e cidadãos dispostos a ajudar o próximo.

A data também está sendo celebrada através de várias iniciativas com parceiros como Neoenergia, Baterias Moura, Grupo Ser Educacional, Accenture e Grupo Cornélio Brennand para melhorar a vida das cidades, comunidades e do mundo.

Para acessar a programação e se inscrever nas atividades clique aqui

Programação do Dia Nacional do Voluntariado

Local: Casa Zero

9h às 11h - Cantinho da Leitura para crianças e adolescentes

9h - Consultoria Contábil

9h às 12h - Consultoria Jurídica

10h - Desenho Terapêutico

10h - Atendimento Psicológico - Roda de Conversa

10h - Consultoria Contábil

10h - Palestra - Sou Facilitador Porto Social: trabalho voluntário e soft skills (Natuza Ferreira)

10h - Trabalho voluntário no exterior e formação acadêmica

11h - Como se portar em uma entrevista de emprego

11h - Consultoria Contábil

11h - Oficina: Pipocando emoções e sentimentos

11h - Atendimento da agência de intercâmbio para trabalho voluntário no exterior

11h - "Quem não se comunica... perde!!! Uma oficina para quem quer vender muito!

14h - Palestra: conscientização sobre HPV e câncer do colo do útero.

14h - Acolhimento dos voluntários da biblioteca

14h - Design de eventos de Impacto Social

14h30 - Práticas e Habilidades do Voluntariado - M dias Branco

15h - Oficina da Gentileza

15h - Acolhimento dos voluntários da biblioteca

15h - Autoestima e sua importância para a saúde emocional da mulher

15h - Como movimentar sua rede de voluntários.

15h - Oficina de Brigadeiro Saudável

15h40 - Orientações para elaboração do currículo - M Dias Branco

16h - Palestra - Como movimentar sua rede de voluntários

16h - Aula de Yoga

16h - Mídias para ONGs - GESC

19h - Curso de Imersão em Voluntariado

Transforma Brasil

No Dia Nacional do Voluntariado, a plataforma Transforma Brasil celebra 5 anos de existência e mais de 4 milhões de horas de trabalho em ações sociais promovidas por meio do “match do bem” entre seus voluntários e mais de 7.500 iniciativas sociais cadastradas.

Segundo Fábio Silva, idealizador da Rede Muda Mundo e do Transforma Brasil, a plataforma tem potencial de crescer mais e transformar o voluntariado no país. “Nosso principal diferencial é a emissão de certificado de horas extracurriculares para estimular tanto a formação estudantil nas universidades, quanto o enriquecimento do currículo social de profissionais”, destaca.

Para dar o match do bem é preciso se inscrever na plataforma, no endereço: www.transformabrasil.com.br. Com o cadastro completo, é possível encontrar as iniciativas parceiras que mais se aproximam do perfil do voluntário. É só clicar em “participar” e pronto, nasce um novo voluntário.





