SOLIDARIEDADE Dia Nacional do Voluntariado: HCP celebra data com programação especial nesta quinta-feira Programação conta com apresentação do cantor Conde Só Brega, do grupo infantil Pastoril Luz do Amanhecer e, por fim, uma Missa Campal em Ação de Graças

Nesta quinta-feira (28), a partir das 7h30, o Hospital de Câncer de Pernambuco realiza uma programação especial em comemoração ao Dia Nacional do Voluntariado. A ação é idealizada pelo hospital junto com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pernambuco, grupo voluntário da instituição.

A celebração também marca a contagem regressiva para os 80 anos do HCP e da Rede, em 9 de novembro. O HCP atende mais de duas mil pessoas diariamente, o que representa 56% de todos os pacientes em tratamento oncológico através do SUS em Pernambuco.





O evento destaca a importância do trabalho voluntário na construção e no fortalecimento da assistência oferecida pela instituição. A Rede Feminina faz parte da história do HCP desde a sua fundação, em 1945.

A programação terá início com um café da manhã dedicado aos pacientes em atendimento, seguido de apresentação do cantor Conde Só Brega, do grupo infantil Pastoril Luz do Amanhecer e, por fim, uma Missa Campal em Ação de Graças. Toda a programação acontece no jardim do prédio dos ambulatórios.

Rede Feminina

“Estar presente no HCP ao longo de tantos anos é uma missão de amor e solidariedade. O voluntariado é parte essencial dessa história e contribui para tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor e humano para pacientes e familiares", contou a presidente da Rede Feminina, Maria da Paz Azevedo.

A Rede Feminina oferece, de forma humanizada, doações diárias de medicamentos, alimentos, artigos de higiene pessoal, exames, próteses, perucas, casa de apoio, além de promover oficinas de artesanato, assistência espiritual e eventos, com o objetivo de proporcionar alegria aos pacientes e acompanhantes.

Oitenta anos

A programação também faz parte do cronograma interno de celebrações, como contagem regressiva para as oito décadas do hospital. A instituição também se destaca por integrar o seleto grupo dos cinco únicos hospitais do Brasil exclusivamente SUS e oncológico.

O superintendente geral do HCP, Sidney Neves, reforça a relevância da celebração. “Este evento é um marco na preparação para os 80 anos da instituição. O voluntariado tem um papel transformador dentro do HCP. A Rede Feminina, que acompanha nossa trajetória desde a fundação, é um pilar fundamental para que possamos oferecer não apenas tratamento, mas também acolhimento e esperança", afirmou o superintendente.

Serviço:

Celebração do Dia Nacional do

Voluntariado no HCP

Quando: 28 de agosto, a partir das 7h30

Onde: Hospital de Câncer de Pernambuco – Av. Cruz Cabugá, 1597, Santo Amaro – Recife/PE



