Ação Dia Nacional dos Surdos: passeata pede mais acessibilidade para a população surda nesta sexta (26) Passeata Pernambucana dos Surdos terá concentração a partir das 8h30, em frente ao Shopping Boa Vista, no Centro do Recife

Em meio às celebrações do Dia Nacional dos Surdos, data comemorada nesta sexta-feira (26), a Passeata Pernambucana dos Surdos chega a sua vigésima edição, com concentração a partir das 8h30, em frente ao Shopping Boa Vista, na área central do Recife.

Com o tema “Resistência, Luta e Protagonismo: os Direitos dos Surdos – 20 anos de História” a iniciativa é organizada pela Associação de Surdos de Pernambuco (ASSPE) desde 2002, com percurso pela Avenida Conde da Boa Vista até a Praça do Derby.

Para a ASSPE, o ato será pacífico e tem natureza política e social, visando afirmar que as pessoas surdas são cidadãs plenas, mas ainda enfrentam desvantagem diante das barreiras de comunicação impostas pela sociedade.

Outras questões discutidas serão reivindicações que pedem mais respeito a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e maior promoção de acessibilidade emocional, a passeata terá encerramento na Unidade Derby do Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), às 10h30.

No mesmo local, ainda ocorre uma Roda de Conversa, das 10h30 às 13h, que tem o objetivo de criar um espaço aberto e inclusivo para o diálogo, com escuta ativa e fortalecimento dos vínculos entre a Comunidade Surda e representantes de diferentes setores da sociedade.

O dia 26 de setembro foi escolhido em homenagem à fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), em 1857, que é considerado um marco da educação de surdos no Brasil.

Confira a programação completa:



08h30 – Concentração e início da Passeata

Saída em frente ao Shopping Boa Vista

Percurso até a Praça do Derby

Encerramento no Cinema da FUNDAJ – Unidade Derby

10h30 – Roda de Conversa

Local: Cinema da Fundação Joaquim Nabuco – Unidade Derby

Apresentações:

1. Márcia Ângela da Silva Aguiar, Presidente da Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ, Gestão da Cinemateca – Unidade Derby, com participação de Túlio Rodrigues (FUNDAJ)

Exibição de curta-metragem acessível para surdos.

2. Paulo Fernando Silva, Gerente da Pessoa com Deficiência da Prefeitura do Recife.

3. Dra. Dalva Cabral de Oliveira Neta, Promotora de Justiça e Coordenadora do Núcleo da Pessoa com Deficiência do Ministério Público de Pernambuco – MPPE.

4. Renato Márcio Rocha Leite, Delegacia Geral da Polícia Civil de Pernambuco – DG/PCPE, acompanhado pelo Comissário de Polícia Paulo Ronaldo Barbosa da Silva, representando a Polícia Civil de Pernambuco.

5. José Diniz Júnior, Presidente e Conselheiro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONED/PE, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência do Estado de Pernambuco.

Marcos Gervásio Menezes, Superintendente Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência – SEAD, com o tema: Governo do Estado: Tá na Mão!

6. Natasha de Oliveira Alcântara Souza, Gerente da Agência da Previdência Social – Paulista/PE, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Com informações da assessoria.



