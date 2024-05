''Dia vergonhoso'' na história dos EUA, diz presidente da Câmara sobre veredicto de Trump

O presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, o republicano Mike Johnson, descreveu como "vergonhoso" o veredicto do ex-presidente Donald Trump, considerado culpado de todas as acusações de fraude contábil em um julgamento criminal em Nova York, divulgado nesta quinta-feira (30).

"Hoje é um dia vergonhoso na história americana. Os democratas comemoravam enquanto condenavam o líder do partido da oposição com acusações ridículas, baseadas no testemunho de um criminoso condenado. Foi um exercício puramente político, não legal", manifestou-se Johnson em um comunicado.