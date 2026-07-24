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Violência Dia Zero: nenhum homicídio foi registrado nos 184 municípios de Pernambuco em 23 de julho Pelo segundo ano consecutivo, não houve ocorrências de Mortes Violentas Intencionais (MVI) em todas as regiões do Estado, no período de 24 horas

Pelo segundo ano consecutivo, Pernambuco passou um período de 24 horas sem registro de mortes violentas em nenhum dos 184 municípios. Estatísticas oficiais da Secretaria de Defesa Social (SDS) também apontam ocorrências zeradas de Mortes Violentas Intencionais de Mulheres (MVI) e feminicídio nos quatro cantos do território pernambucano.

“Esta é uma importante conquista para todos os que arriscam as próprias vidas diariamente, no cumprimento do propósito de proteger a sociedade, e nos motivando a seguirmos firmes nesta nobre missão”, declarou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

No total, 24 cidades pernambucanas seguem sem contabilizar homicídios em 2026: Buenos Aires, Lagoa de Itaenga, Jaqueira, Cortês, Sairé, Frei Miguelinho, Surubim, Salgadinho, Iati, Paranatama, Lagoa do Ouro, Terezinha, Brejinho, Solidão, Tuparetama, Betânia, Triunfo, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Mirandiba, Cedro, Terra Nova, Verdejante e Bodocó.



Alguns municípios alcançaram um feito ainda maior, sem registros de Mortes Violentas Intencionais desde janeiro de 2025, dentre eles Salgadinho, Lagoa do Ouro, Carnaubeira da Penha, Verdejante e Terra Nova.

No que se refere às mulheres vítimas de mortes violentas intencionais, foram 130 municípios com nenhuma vítima registrada desde janeiro deste ano, enquanto 157 municípios seguem sem ocorrências de feminicídio no mesmo período.

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