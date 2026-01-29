A- A+

SEGURANÇA PÚBLICA Dia Zero: Pernambuco registra 24 horas sem mortes violentas pela 2ª vez em três meses Para o governo, é um marco que representa um "dia histórico na área da segurança pública"

Pernambuco não registrou nenhuma morte violenta intencional em nenhum dos 184 municípios do estado e no arquipélago de Fernando de Noronha na terça-feira (27).

A marca, conhecida como "Dia Zero", foi classificada pelo governo do estado como um "dia histórico na área da segurança pública".

Esta foi a segunda vez que a marca foi alcançada no Juntos pela Segurança, programa de segurança pública da atual gestão. A anterior havia acontecido em 15 de outubro de 2025.

"O Dia Zero registrado em janeiro de 2026 consolida Pernambuco como um dos exemplos mais expressivos de avanço recente na segurança pública brasileira, marcando um novo capítulo na proteção da vida e na promoção da tranquilidade social”, declarou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Antes dos registros desses dois dias sem mortes violentas intencionais — 15 de outubro de 2025 e 27 de janeiro de 2026 —, Pernambuco não tinha um dia sem homicídios desde 2013, segundo o governo do estado.

O governo prevê investir até o fim deste ano um total de R$ 2,3 bilhões no programa Juntos pela Segurança, incluindo recursos para as áreas de infraestrutura, tecnologia, inteligência e reforço de pessoal.

2025 com menos mortes violentas

Em 2025, Pernambuco registrou 3.132 mortes violentas intencionais. O número representa uma redução de 9,5% em relação ao ano anterior, quando foram registradas 3.461 ocorrências do tipo.

