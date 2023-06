A- A+

Superfungo Diagnosticado com Candida auris, idoso de 63 anos morre no Hospital Miguel Arraes, em Paulista A SES-PE informou que o homem evoluiu a óbito em virtude das comorbidades associadas à internação e que as causas não estão relacionadas ao superfungo

Um homem de 63 anos, diagnosticado com Candida auris desde o dia 29 de maio, morreu no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o paciente deu entrada na unidade de saúde no dia 12 de maio, com problemas ortopédicos.



A pasta informou que o homem evoluiu a óbito em virtude das comorbidades associadas à internação e que as causas não estão relacionadas ao superfungo.



A vítima não teve o nome divulgado. O idoso é uma das nove pessoas diagnosticadas com Candida auris em Pernambuco este ano, desde o mês de maio.



Dos nove colonizados, três receberam alta hospitalar, segundo a SES-PE, sendo o último um homem de 50 anos, que estava internado no Hospital Tricentenário, em Olinda, na RMR.



Antes, uma mulher de 59 anos recebeu alta do Hospital Miguel Arraes, e um homem de 65 anos, de um hospital particular do Recife.



Os outros cinco pacientes diagnosticados seguem isolados nos hospitais de origem:

- Homem, 48 anos, no Hospital Miguel Arraes, sem informações sobre internação;

- Homem, 77 anos, no Hospital do Tricentenário; sem informações sobre internação;

- Homem, 51 anos, no Hospital do Tricentenário, admitido com AVC e quadro convulsivo;

- Homem, 69 anos, no Hospital do Tricentenário, admitido com infecção do trato urinário;

- Homem, 54 anos, no Hospital do Tricentenário; admitido com infecção do trato urinário.

"A SES-PE reforça que todos os casos citados são de colonização - e não de infecção - e continua com as ações de controle e monitoramento do fungo, com a realização dos testes biológicos nas 163 pessoas que tiveram algum tipo de contato com os primeiros positivados para Candida auris", informou a pasta.

O superfungo Candida auris é transmitido pelo contato direto com pessoas infectadas ou com objetos. Entre os principais sintomas, estão febre, tontura, alteração da pressão arterial, dificuldade para respirar e aceleração do ritmo cardíaco.

