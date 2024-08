A- A+

COREIA DO SUL "Diagnósticos em 15 segundos": veterinários recorrem à Inteligência Artificial para atender pets Um dos dispositivos faz com que os veterinários a detectem anormalidades nos exames de raios-x em segundos

Quando Mozzi, um goldendoodle de cinco anos, começou a andar de forma estranha, seu tutor o levou ao veterinário na Coreia do Sul, onde o diagnóstico foi feito por inteligência artificial (IA) e não por um humano.



A Coreia do Sul, líder global na produção de semicondutores de IA, adotou rapidamente os novos usos da tecnologia.

Um desses dispositivos, o 'X Caliber', ajuda os veterinários a detectar anormalidades nos raios-x em segundos, tornando os diagnósticos mais rápidos e fáceis de explicar.









A leitura dos raios-x de Mozzi revelou uma luxação no joelho. Não era uma emergência, mas exigia cuidados para evitar a cirurgia.

Quando Mozzi, de cinco anos, começou a andar "de forma não natural", seu dono preocupado o levou às pressas ao veterinário na Coreia do Sul, onde o problema do cão foi identificado não por um humano, mas por IA. — Foto: ANTHONY WALLACE / AFP)

"Eu não teria entendido os resultados se não olhasse os números", disse Mo Jae-hyun, tutor de Mozzi. O programa de IA o ajudou a entender o problema de seu animal de estimação.

A criadora do software, a empresa sul-coreana SK Telecom, disse que o 'X Caliber' tem uma taxa de detecção de doenças de até 86%. Muitos veterinários acreditam que a IA transformou a capacidade de diagnóstico.





Quando Mozzi, de cinco anos, começou a andar "de forma não natural", seu dono preocupado o levou às pressas ao veterinário na Coreia do Sul, onde o problema do cão foi identificado não por um humano, mas por IA — Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

"Cães com doenças cardíacas, por exemplo, tendem a ter corações aumentados. Usamos um método chamado VHS (tamanho cardíaco vertebral), que antes exigia medição manual", disse Oh I-se, diretor do Sky Animal Medical Group.

Com a IA obtemos o resultado em 15 segundos, então é "muito mais conveniente", disse Oh.

Metas globais

A SK Telecom chama o 'X Caliber' de "o início da saúde pela IA", disse Joo Ye-seul, gerente da equipe de software da empresa.

"Planejamos expandir para outros domínios a partir disso".

O serviço já está disponível nos Estados Unidos, Austrália e alguns países do Sudeste Asiático. Kristanya Oen, proprietária de um hospital veterinário na Indonésia, diz que o 'X Caliber' a ajuda a superar a falta de profissionais capacitados.





Quando Mozzi, de cinco anos, começou a andar "de forma não natural", seu dono preocupado o levou às pressas ao veterinário na Coreia do Sul, onde o problema do cão foi identificado não por um humano, mas por IA — Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

"Há uma escassez de radiologistas nos hospitais veterinários na Indonésia e não é fácil receber formação radiológica na Indonésia, por isso precisamos do 'X Caliber' para ajudar nos nossos diagnósticos", disse Oen.

A SK Telecom faz parte do mesmo conglomerado da SK Hynix, que lançou os primeiros semicondutores de banda larga que podem acelerar o processamento de dados e executar as tarefas complexas de IA generativa.

País de 'pets'

Não é surpreendente que a utilização da IA na saúde comece com os animais na Coreia do Sul, onde cada vez mais pessoas têm 'pets' em vez de crianças. A posse de animais de estimação duplicou na última década neste país, com uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo.

Portanto, a indústria de cuidados com os bichos faturou 6 bilhões de dólares em 2022 (31 bilhões de reais na cotação da época), um aumento de quatro vezes em cinco anos.

O governo pretende duplicar esse valor até 2027 e oferece benefícios fiscais e incentivos para apoiar empresas de alimentação animal e serviços veterinários.

Empresas sul-coreanas trabalham em novas formas de integrar a IA aos cuidados com animais de estimação, incluindo "banheiros inteligentes" para detecção precoce de doenças urinárias ou "coleiras inteligentes" que monitoram a frequência cardíaca e a temperatura corporal.

Veja também

PERNAMBUCO Adolescente é acorrentada e torturada pelos pais após contar ter sido estuprada pelo irmão