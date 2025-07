A- A+

Diálogo inter-religioso é tema de roda de conversa na 77ª SBPC

A diversidade religiosa e os desafios da convivência entre diferentes crenças estarão em pauta na Roda de Conversa 28 – Diálogo entre diferentes tendências religiosas: busca de pontos em comum, que acontece no dia 18 de julho, das 14h30 às 16h, durante a programação da 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Entre os convidados estão a professora Rosa Maria de Aquino (UFRPE), o professor Gustavo Filizola, a professora Mestra Ilze Lopes, a Yalorixá Mãe Janaina de Oxum, da Casa das Águas das Águas, o reverendo Sérgio Andrade, teólogo e reitor da Igreja Anglicana da Santíssima Trindade, e Seu Sandro “Angu” Padma Sila, membro da Ordem Peacemaker e fundador e facilitador da Comunidade RIOZEN Brasil.

“O convite foi feito para reunir essas pessoas com trajetórias e experiências distintas, tanto na prática religiosa quanto na pesquisa acadêmica. A proposta é justamente unir vozes diferentes para encontrar pontos em comum”, explica Rosa Maria de Aquino.

Ela destaca ainda que o foco da roda de conversa será discutir temas como intolerância e tolerância religiosa, trazendo relatos reais e vivências pessoais.

“Religiões de matriz afro, por exemplo, são as mais perseguidas no Brasil, e isso é uma realidade que precisa ser debatida”, ressalta a professora. “Queremos que os participantes tragam fatos reais, experiências de estudo e de vida, para que possamos refletir juntos sobre os caminhos possíveis para a convivência pacífica e o respeito mútuo.”, disse Rosa Aquino.

Segundo ela, o formato da roda de conversa já foi realizado anteriormente na UFRPE e agora ganha uma nova dimensão com a apresentação na 77ª SBPC. “É uma oportunidade de ampliar o alcance da discussão. As divergências entre religiões existem, mas também existem muitas convergências. O nosso objetivo é justamente esse: entender onde estão os nossos pontos de encontro, o que buscamos para a sociedade mesmo com tantas diferenças.”

A expectativa é de que o encontro gere reflexões profundas e contribua para o fortalecimento de uma cultura de paz, respeito e pluralidade. “A ideia é sempre tentar que essas pessoas se encontrem e, nesse encontro, compartilhem suas vivências – sejam elas frutos de aprendizado ou de preconceito –, buscando caminhos comuns na luta contra a intolerância religiosa.”

