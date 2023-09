Diálogo sobre direitos e inclusão é pauta da 22ª Parada da Diversidade de Pernambuco

A- A+

O Parque Dona Lindu e a Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife, se tornarão palco da 22ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco, no próximo domingo (17). O evento promete transformar os locais em espaços vibrantes de celebração, conscientização e engajamento. De acordo com a organização do evento, no ano passado, 500 mil pessoas se reuniram em prol da causa.

Parada da Diversidade 2022 | Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

Neste ano, o encontro visa discutir questões como diálogos sobre direito e inclusão LGBTQIAPN+, sob o tema "O Amor é uma Política de Resistência".

A programação vai contar com shows de diversas atrações musicais, performances de drags, além do show da diversidade e arrastão de Afoxé. As apresentações começam a partir das 8h, no Parque Dona Lindu. Já na Avenida Boa Viagem, 11 trios elétricos devem desfilar, a partir das 13h.

Quem está entre as atrações é a cantora Dany Myler, que tem 21 anos de carreira e já participou de bandas de renome, como Lolyta, Capital do Sol, Garotões do Forró, Cavaleiros do Forró, Amigas e hoje segue carreira solo. A artista, que usa a visibilidade que tem para dar voz às causas LGBTQIAPN+, encara essa missão da representatividade com alegria e pontua que deveria ser uma causa de todos os artistas que, para os fãs, são um ponto de acolhimento.

A cantora Dany Myler | Foto: Reprodução/Instagram

"A gente sabe na pele que existem outras esferas de preconceito. Eu, por exemplo, sou mãe de uma criança autista. A gente tem que estar usando dessa visibilidade para falar de inclusão e de respeito, acima de tudo e qualquer coisa, e estar na Parada da Diversidade é um sonho para qualquer artista", explicou a cantora.

"Quando eu precisei colocar meu trabalho adiante, se não fosse a comunidade [LGBTQIAPN+] abraçar o meu trabalho, talvez eu não teria tanto protagonismo e relevância. Eles têm um papel importante nisso, e não é só ser uma boa artista, mas é fundamental que o fã nos acolha, divulgue e se sinta representado no nosso trabalho. A minha vida é uma militância natural", complementou.

Além de se apresentar no Dona Lindu, Myler também vai estar no Trio Coletivo das Lésbicas, na avenida, onde ela anuncia uma novidade muito pedida pelos fãs.

"Na parada esse ano, mais uma vez, eu vou estar no palco e no trio, lançando o meu Bloco do Furacão, algo que os fãs já vinham pedindo muito, então, oficialmente a gente está lançando", adiantou.

Confira um trecho da última apresentação de Dany na Parada da Diversidade



Confira a programação completa

Parque Dona Lindu

8H - DJ Lucas Estevão

8H30 - Performances drags: Zafira Nibool, Lilian Fontinelly, Marcelly Trentine, Mirella Calypso e Nega Jurema

8H50 - Show da diversidade: Julius Mackillary, Eduardo Leite, Luca de Melo, Victor Moura, Diana Fierce e Fabiola Alves.

9H50 - Apresentação Sharlene Esse e os leopardos

10h - Show Andinho

10h30 - Show banda Sensação (part. do cantor Guto Almeida)

11h - Falas institucionais e homenagens

11h30 - Show de Kelly Oliveira

12h - Show de Luiza Ketilyn & banda Delikada

12h30 - Show de Dany Myler

13h - Arrastão do afoxé Oxum Panda

Desfile trios elétricos

Avenida Boa Viagem – a partir das 13h

1 - TRIO GOVERNO - Banda Asas da América

2 - TRIO PREFEITURA - DJ

3 - TRIO ONG GESTOS - DJ

4 - TRIO TRANS - Gal Menezes e Anderson Ferrer

5 - TRIO COLETIVO DE LÉSBICAS - Dany Myler

6 - TRIO AMOR COMO FOR - DJ Caverna e cantor Jotaerre

7 - TRIO LA FOLIE - ATRAÇÃO SURPRESA

8 - TRIO ONG SER COLETIVO - DJ Deb Lima, Nonô Germano e banda Carta de Baralho

9 - TRIO BLOCO DA DIVERSIDADE - Val Ravache e DJ

10 - TRIO TRANSVIVER - Juan Guiã e participações

11 - TRIO GAYMADO - Marquinho Balada

A drag Nega Jurema promete dar um show de representatividade durante o evento, e a pauta da apresentação dela é a fé.

Nega Jurema | Foto: Divulgação

"É Fé que move montanhas, a fé transforma, a fé leva você a alcançar a sua meta, o seu foco e a sua vitória. E com aquela retribuição de amor, de harmonia, de alegria, mesmo que seja nas favelas, nos bairros nobres, com a sociedade média, alta, baixa, com a classe social, com o preto, com o rico, com o pobre, todos eles. A fé é envolvida em tudo, o amor envolve a todos. Então, essa é a mensagem que eu vou levar, junto com aquele grito de alegria e aquela espectralidade de boa energia e de boa vibração", detalhou.

Homenagem

Entre os homenageados desta edição, estão o ex-BBB, economista e comunicador Gil do Vigor, a Major Aline, que foi morta por um soldado que, após matar a esposa grávida, se dirigiu ao 19° Batalhão da Polícia Militar, no Pina, Zona Sul do Recife, e atirou contra companheiros de trabalho. Devem receber as honras também o deputado federal Pedro Campos (PSB) e os deputados estaduais Rosa Amorim (PT), Dani Portela (PSOL) e João de Nadegi (PV).

Gil do Vigor conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco. Ele recebe essa homenagem com alegria e agradece ao Estado onde construiu sua história, foi projetado para o mundo e se tornou quem é hoje.

Gil do Vigor vai estar na 22ª Parada da Diversidade | Foto: Marcos Duarte

"É muito emocionante ver o meu estado acolhendo e celebrando a comunidade LGBTQIAP+, e espero que esse evento seja mais uma iniciativa, entre outras, para promover cada vez mais o respeito e a igualdade em Pernambuco. Me sinto muito lisonjeado por ter a minha trajetória sendo relembrada nesse momento tão importante para nós", salientou ele, que confirmou presença no evento.

Desde 2002, a Parada da Diversidade de Pernambuco é um marco na luta pelos direitos sexuais, e o encontro chega à 22ª edição prometendo ser uma jornada memorável, onde a celebração, luta e resiliência se combinam para dar visibilidade à comunidade LGBTQIAPN+.

Segundo a coordenadora do Fórum LGBT de Pernambuco, que organiza o evento, Chopely Santos, que participa há 15 anos, ao longo do tempo a comunidade alcançou feitos importantes, desde a primeira edição, onde tudo começou.

Chopely Santos, Coordenadora do Fórum LGBT de Pernambuco | Foto: Divulgação

“Da primeira parada até agora, a gente conseguiu fazer com que Pernambuco fosse o Estado que mais tem mecanismos em defesa da pauta LGBTQIA+. Agora nós temos ambulatórios com nome de trans [Ambulatórios LGBT Patrícia Gomes, na Policlínica Lessa de Andrade, e LBT, no Hospital da Mulher] e temos também a Gerência de Livre Orientação Sexual da Prefeitura [do Recife]. Avançamos muito nas pautas”, revelou ela, que estima público de 800 mil pessoas neste domingo.

Prefeitura do Recife estará presente promovendo ações na Parada

A Prefeitura do Recife vai estar marcando presença do início ao fim da Parada da Diversidade de Pernambuco. Das 8h ao meio-dia, equipes da Secretaria de Saúde da cidade vão realizar ações de redução de danos, como, por exemplo, orientar e controlar possíveis consequências adversas ao consumo de psicoativos (álcool, cocaína, crack, anfetamina, maconha e LSD). Os profissionais vão atuar, também, como agentes de prevenção sexual, realizando distribuição de preservativos e orientação sobre promoção à saúde sexual e prevenção combinada.

Apoio à saúde

Um material informativo também será distribuído com conteúdo referente aos serviços especializados para a população LGBT, que são o Ambulatório LGBT Patrícia Gomes, na Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, e o Ambulatório LBT, no Hospital da Mulher do Recife, na Estância.

Durante o percurso, a Sesau irá compor o Trio da Prevenção, junto ao movimento de combate ao HIV/Aids de Pernambuco e a Secretaria Executiva de Juventude do Recife. Por onde passar o trio elétrico, haverá diálogo sobre a importância do cuidado com a saúde sexual para toda a população.

Como retaguarda no cuidado, foram acionados os serviços do Samu e das emergências municipais mais próximas do evento para que possam prestar atendimento em caso de necessidade.

Já a Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas Sobre Drogas estará presente com a Estação Diversidade. Serão divulgados o Programa Recife sem Preconceito e Discriminação, os serviços do Centro Municipal em Cidadania LGBT+ e a Plataforma de Denúncias LGBT+. O objetivo é acolher denúncias de preconceito e discriminação contra a população LGBT+ e divulgar campanhas do programa Recife Sem Preconceito.

Esquema de trânsito

Para a fluidez nas vias do entorno, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial para viabilizar o andamento da Parada da Diversidade.

O trecho entre a Avenida Armindo Moura e a Rua Padre Bernardino Pessoa vai ser interditado das 8h às 20h. Além disso, outras 20 ruas que interligam a Rua dos Navegantes à Avenida Boa Viagem também vão passar por interdições neste mesmo horário.

O desbloqueio das vias será feito conforme a passagem do desfile segue e, no final, ficarão restritos apenas o trecho que compreende as ruas Barão de Souza Leão, na altura da Pracinha de Boa Viagem, e Padre Bernardino Pessoa.

Cerca de 124 agentes e orientadores da CTTU foram escalados para participar das ações, garantindo a segurança viária e orientações de pedestres e motoristas.



