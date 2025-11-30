negociações
Diálogos Ucrânia-EUA na Flórida "não são simples", diz fonte próxima a Kiev
As negociações em curso na Flórida, nos EUA
Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia e chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, ao lado do primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Sergiy Kyslytsya - Foto: Chandan Khanna / AFP
As negociações em curso na Flórida entre representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos para abordar o plano americano para pôr fim ao conflito entre russos e ucranianos "não são simples", afirmou à AFP, neste domingo (30), uma fonte próxima à delegação de Kiev.
"O processo não é fácil, já que a busca por fórmulas e soluções continua", declarou a fonte, que denominou os diálogos de "construtivos".