Dom, 30 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo29/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
negociações

Diálogos Ucrânia-EUA na Flórida "não são simples", diz fonte próxima a Kiev

As negociações em curso na Flórida, nos EUA

Reportar Erro
Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia e chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, ao lado do primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Sergiy Kyslytsya Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia e chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, ao lado do primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Sergiy Kyslytsya  - Foto: Chandan Khanna / AFP

As negociações em curso na Flórida entre representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos para abordar o plano americano para pôr fim ao conflito entre russos e ucranianos "não são simples", afirmou à AFP, neste domingo (30), uma fonte próxima à delegação de Kiev.

Leia também

• Ucrânia negocia nos EUA sob forte pressão militar e política

• Ucrânia enviará delegação aos EUA no fim de semana para falar sobre plano para acabar com guerra

• Petróleo fecha em queda, com fragilidade de negociações sobre Ucrânia e de olho em Opep+

"O processo não é fácil, já que a busca por fórmulas e soluções continua", declarou a fonte, que denominou os diálogos de "construtivos".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter